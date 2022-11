Kraševec kljub odpovedim verjame v izenačen dvoboj s Kitajkami

Kitajska je v Šaleško dolino pripotovala s petimi igralkami, ki so na lestvici WTA uvrščene med prvih 100 na svetu, barve Slovenije pa bodo zastopale Kaja Juvan, ki je 88. igralka na svetu, Nina Potočnik (273.), Pia Lovrič (512.) in Živa Falkner (554.).

Kapetan Andrej Kraševec je v zadnjih tednih doživel dva nepričakovana udarca. Najprej je nastop zaradi potrebe po igranju turnirjev WTA in izboljšanju pozicije na svetovni računalniški lestvici odpovedala Tamara Zidanšek, v torek pa se je moral sprijazniti še z dejstvom, da ima specialistka za dvojice Andreja Klepač težave z hrbtom in da so ji zdravniki odsvetovali kakršnekoli športne aktivnosti.

Šestintridesetletna Andreja Klepač, ki na lestvici WTA za dvojice zaseda 36. mesto, je sicer prišla na novinarsko konferenco v Velenje in pojasnila svoje težave. "Že eno leto imam bolečine v hrbtu, ki pa so na zadnjem turnirju v Mehiki postale nevzdržne. Med dvobojem sem zaprosila za zdravniško pomoč, nato sicer odigrala do konca, zvečer in naslednji dan pa je zelo bolelo. Zdravniki so mi odredili mirovanje oziroma daljši premor od tekmovanj. Vseeno bom v petek in soboto prišla v Velenje in s klopi spodbujala soigralke," je dejala Koprčanka.