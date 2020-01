Kraševec pred odhodom v Luksemburg: Ta dekleta so prihodnost slovenskega tenisa

V Luksemburgu bo šest reprezentanc razdeljenih v dve skupini. V skupini A bodo nastopale reprezentance Srbije, Švedske in Luksemburga. V skupini B pa bosta poleg Slovenije še Poljska in Turčija. Zadnjeuvrščeni ekipi obeh skupin se bosta med seboj pomerili za obstanek. Prvouvrščena ekipa skupine A se bo v polfinalu pomerila z drugouvrščeno iz skupine B, drugouvrščena iz skupine A pa s prvouvrščeno iz skupine B. Zmagovalca obeh dvobojev bosta napredovala v nadaljevanje tekmovanja, kjer se bosta pridružili še dve najboljši ekipi iz estonskega dela tekmovanja. Ob teh štirih evropskih reprezentancah bodo nato v kvalifikacijah za svetovno skupino nastopile še dve iz azijsko-oceanijske skupine in dve iz ameriške skupine. Ta del tekmovanja bo na sporedu aprila.