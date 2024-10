Kraševec: Vesel sem, da imam na voljo trenutno najboljše igralke

V polfinalu kvalifikacij za nastop na zaključnem turnirju pokala BJK bodo nastopile Veronika Erjavec ( 181. WTA), Tamara Zidanšek (199. WTA) , Pia Lovrič (517. WTA), Živa Falkner (526. WTA) in Alja Senica (1261. WTA). "Vesel sem, da imam na voljo trenutno najboljše slovenske igralke, tudi Veroniko Erjavec in Tamaro Zidanšek . Živa in Pia sta del ekipe že dolgo časa, zraven pa je tudi najboljša mladinka Alja Senica . Tokrat bo zaradi poškodbe manjkala Ela Nala Milić, del ekipe pa bo od četrtka tudi Kaja Juvan, ki pa še ne bo igrala. Vesel sem, da je del ekipe znova tudi Tamara Zidanšek, njene izkušnje bodo še kako pomembne v dvoboju z Nizozemkami. Kot vedno sem optimist in verjamem, da se lahko znova vrnemo med najboljše reprezentance na svetu," je za uradno spletno stran krovne teniške zveze med drugim rekel selektor Andrej Kraševec.

Slovenija je z Nizozemkami igrala trikrat. Leta 1999 sta za zmago Slovenk poskrbeli Katarina Srebotnik in Tina Pisnik. 11 let kasneje je bila Slovenija znova boljša z 2:1. Med posameznicami sta zmagali Katarina Srebotnik in Polona Hercog. Nizozemke so do edine zmage prišle leta 2013. Rezultat je bil 3:0. Nizozemke so aprila letos igrale v evroafriški skupini, kjer so med drugimi premagale Srbkinje in Avstrijke ter se tako uvrstile v višji rang tekmovanja. Na dvobojih leta 2010 in 2013 je za Nizozemsko že igrala Arantxa Rus, ki je trenutno na 77. mestu lestvice WTA.