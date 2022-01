Krejčikova zmagala, Sakarijeva obstala v osmini finala

Čehinja Barbora Krejčikova je zanesljivo premagala dvakratno zmagovalko odprtega prvenstva Avstralije, Belorusinjo Viktorijo Azarenko in se prebila v četrtfinale prvega teniškega grand slama sezone. Med najboljših osem sta se prebili tudi Američanki Jessica Pegula in Madison Keys, ki sta presenetili Grkinjo Mario Sakari in Španko Paulo Badosa.

icon-expand Barbora Krejčikova FOTO: AP Četrtopostavljena Čehinja, lanskoletna zmagovalka OP Francije, je prepričljivo po uri in 22 minutah s 6:2, 6:2 premagala Azarenko, zmagovalko v letih 2012 in 2013, ki je imela težave z vratom. "Danes je bilo res neverjetno. Azarenka je tu že zmagala in ima rada to igrišče. Prav tako ima tu veliko izkušen," je po koncu dejala Barbora Krejčikova, ki se bo za mesto v polfinalu pomerila z nepostavljeno Američanko Keysovo. Šestindvajsetletna Američanka je očitno v dobri formi. Pretekli teden je dobila turnir v Adelaidi, v prvem krogu OP Avstralije je izločila zmagovalko iz leta 2020, rojakinjo Sofio Kenin, danes pa je bila boljša še od osmopostavljene Španke Paule Badosa. Za zmago s 6:3, 6:1 je potrebovala uro in 11 minut. Keysova je dosegla 26 "winnerjev", 16 v prvem nizu, medtem ko jih je Španka deset. "Preprosto neverjetno. Servirala sem precej dobro in mislim, da sem tudi precej dobro vračala udarce," je bila po koncu dvoboja zadovoljna Keysova, ki je v polfinalu Melbourna igrala že leta 2015. V deželi tam spodaj ima Američanka sicer razmerje zmag in porazov 24:8. icon-expand Madison Keys FOTO: AP Peto igralko sveta Sakkarijevo pa je v dveh nizih presenetila Pegula, ki se je prebila v drugi zaporedni četrtfinale OP Avstralije. Američanka, 21. na lestvici WTA, je v prvem nizu, v katerem sta obe igralki dvakrat izgubili svoj servis, poletela skozi podaljšano igro, v kateri nasprotnici ni dopustila točke, potem pa je zanesljivo dobila še drugi niz za zmago s 7:6 (0), 6:3. "To je bil zagotovo moj najboljši dvoboj letos. Mislim, da sem dobro vračala udarce, hotela sem ustvarjati pritisk na njen servis in mislim, da mi je uspelo. Želela sem biti potrpežljiva in igrati, kolikor pametno sem lahko," je po koncu dejala 27-letna Pegula. V nadaljevanju jo čaka zmagovalka dvoboja med prvo igralko sveta, domačinko Ashleigh Barty in Američanko Amando Anisimovo, ki je v tretjem krogu izločila Japonko Naomi Osaka. - ženske: - osmina finala: Jessica Pegula (ZDA/21) - Maria Sakari (Grč/5) 7:6 (0), 6:3; Barbora Krejčikova (Češ/4) - Viktorija Azarenka (Blr/24) 6:2, 6:2; Madison Keys (ZDA) - Paula Badosa (Špa/8) 6:3, 6:1.