Krevs in Finkova državna prvaka na 21 km

Na 10 km sta zmagala Klara Lukan (Kladivar, 34:37) in Roel Stiens (Mass, 35:58). Skupaj je v dveh dneh tekmovanj na različnih razdaljah teklo okrog 770 ljudi, za nedeljski polmaraton pa je bilo 395 prijavljenih. Glavni organizator maratona je Primož Kobe, ki pa letos ni tekel. Nekdanji olimpijec v maratonu je lani v Novem mestu zmagal na 21 km in ugnal Krevsa. Ta je bil drugi, v dolenjski prestolnici pa je slavil predlani in leta 2018, ko je postavil tudi sedaj že nekdanji rekord proge (1:07:23,8). Neja Kršinar, branilka lanske zmage, je bila letos druga. Med atleti je to mesto tokrat zasedel Jan Brešan (Kladivar). Krevs in Kršinarjeva sta konec septembra zasedla "le" drugi mesti na DP v cestnem teku na 10 km. Na tekmovanju, ki je bilo izvedeno v sklopu Konjiškega maratona, sta naslova nekoliko presenetljivo osvojila Finkova in Klemen Bojanc (Štajerska), slednjega tokrat ni bilo na startni listi.

Državno prvenstvo na 42 km bo 24. oktobra na Ljubljanskem maratonu.

Izidi, 21 km:

- člani:

1. Mitja Krevs (Štajerska) 1:07:23

2. Jan Brešan (Kladivar) 1:10:14

3. Matic Modic (Joži) 1:11:20

4. Blaž Orešnik (Ormož) 1:11:29

...

- članice:

1. Anja Fink (Slovan) 1:15:24

2. Neja Kršinar (Papež) 1:17:09

3. Georginah Njoki (Mass) 1:21:59

...