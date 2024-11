Ose doživele tretji evropski poraz

Velenjčani so doživeli tretji poraz v drugem najmočnejšem klubskem tekmovanju na stari celini. Po uvodnem remiju proti Gudmeju so najprej klonili proti španskemu Ademarju v Leonu, na zadnjih dveh dvobojih pa so bili od slovenskih prvakov obakrat boljši še rokometaši iz Luzerna. Po nepolnem četrtem krogu je v vodstvu Kriens s šestimi točkami, Gudme je zbral pet, Ademar dve, Gorenje pa eno točko. V glavni del tekmovanja bosta napredovali najboljši dve ekipi, tretje- in četrtouvrščena pa bosta izpadli.