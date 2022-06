Krik in solze Zvereva zaključili epsko bitko in Nadala poslali v finale

Nadalu je namreč ukradel že njegovo prvo servis igro in prednost suvereno ohranjal vse do osme igre, ko je neuničljivi Španec končno zlomil odličen servis visokoraslega Nemca. Vsa dobra volja Zvereva je v trenutku izpuhtela in že dve igri pozneje se je znova boril za golo preživetje v prvem nizu. Po 13 minutah in pol ter treh preživetih žogah za osvojitev breaka in niza je 25-letnik le poslal jasen signal na drugo stran mreže, da ne misli zlahka popustiti.

98 minut – toliko časa je Rafael Nadal potreboval, da je končno strl deset let mlajšega Aleksandra Zvereva v prvem nizu prvega moškega polfinala na letošnjem Rolandu Garrosu. Nemec ruskega rodu je v srečanje vstopil kot tenisač, ki se ni strinjal z napovedmi, da bo zgolj statist na poti velikega šampiona do 14. naslova v Parizu in skupno 22. na turnirjih velike četverice.

Zverev je odločilno igro prvega niza začel odlično in kmalu vodil s 6:2. A izkušeni lisec iz Manacorja je kljub obilnim kapljam znoja na obrazu ostal popolnoma hladen. Še en izziv in še ena ovira, pravzaprav štiri. Toliko priložnosti je imel Zverev, da osvoji maratonski prvi niz in ravno tolikokrat je njegovo upanje gasil neizprosni Nadal. V 98. minuti se je Nadal končno lahko odpravil v slačilnico, Zverev pa je nemo sedel na svojo klop in strmel daleč stran. V tem trenutku zagotovo ni bil v Parizu, vsaj z mislimi ne.

Nadal se je iz slačilnice vrnil svež in odločen, da drugi niz ne bo trajal tako dolgo kot prvi. Po prvi igri, v kateri je Zverev izgubil svoj servis, so vsi vetrovi okoli tokrat zaprtega Philipe Chatrierja začeli pihati v Špančev hrbet. A Nemec ni popuščal, očitno je dolg odmor med nizoma dobro del tudi njemu. Nadalu je namreč takoj odgovoril z ukradenim servisom. Ni ga še zlomil.

Ga je zdaj končno zares zlomil? Odgovor Nemca je bil odločen ne. Sledil je nov ukradeni servis in vse je kazalo na to, da bo tudi drugi niz neskončno dolg. V petem poskusu je igralec, ki je serviral, končno tudi osvojil igro in Zverev je kmalu imel novo priložnost, da ukrade servis Nadala. To mu je po skoraj osmih minutah tudi uspelo in naloga je postala kristalno jasna: Pozabi na vse, kar se je zgodilo dotlej, in preprosto ubrani svoj servis.

A proti Nadalu ni nič preprosto, sledil je nov break in Španec je prednost Nemca zmanjšal na 4:3. Znova je vse kazalo, da se bo ponovil scenarij iz prvega niza. V naslednji igri je Nemec sicer prekinil vzorec in Špancu takoj odgovoril z ukradenim servisom, a prednost znova kmalu zapravil. Z dvojno napako na servisu je Nadalu podaril igro in na videz utrujeni Španec je znova zaživel.