Zgodovinsko: Indija premagala Pakistan pred milijardnim TV-občinstvom

Po prvih ocenah si je pred televizijskimi zasloni tekmo med Indijo in Pakistanom iz Manchestra ogledalo vsaj milijardo ljudi, torej je šlo za enega najbolj gledanih (enodnevnih) športnih dogodkov vseh časov. Največ gledalcev je sicer pred TV-sprejemnike prikovala otvoritvena slovesnost olimpijskih iger v Atlanti leta 1996 (3,5 milijarde gledalcev), sledi otvoritev iger v Pekingu leta 2008 (3 milijarde gledalcev) in drugi boksarski obračun Mohameda Alijain Leona Spinksa, ki sta ga leta 1978 pospremili dva milijardi gledalcev.

Blestel je kapetan Indije Virat Kohli, ki je odbil za skupno 11.000 tekov v enem dnevu, to pa je nov rekord, ki mu je uspel v 222 menjavah (inningih). Prejšnji rekord je imel v lasti njegov rojak Sačin Tendulkar, ki je za tovrsten dosežek potreboval 276 menjav. Tekmo na Old Traffordu, stadionu za kriket, ki se nahaja v neposredni bližini slavnejšega nogometnega "dvojčka", je večkrat prekinil dež, ki organizatorjem nagaja že od začetka tekmovanja in je že poskrbel za več odpovedi tekem kot na katerem koli prejšnjem turnirju v zgodovini.

Ko se je že zdelo, da bodo morali tekmo končati v ponedeljek, so igralci ob že močno izpraznjenih tribunah spet prišli na igrišče okoli 20. ure, ko je Pakistance ob visokem zaostanku v igri držala zgolj še teorija, razmere za igro pa so bile na robu regularnih. Glede na to, da se je tekma začela nekaj čez 11.30, so vsi zbrani le še odštevali minute do konca, ki je močno razveselil 1,3 milijarde Indijcev in užalostil 197-milijonski Pakistan. Po skoraj točno devetih urah igre in prekinitev so Indijci po Duckworth-Lewis-Sternovi metodi premagali srdite tekmece za 89 tekov. Indijci so s štirimi tekmami na lestvici na tretjem mestu prehiteli Anglijo, medtem ko je Pakistan zdaj deveti in je po petih tekmah le pred Afganistanom.