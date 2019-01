Krimovke elitni del Lige prvakinj začele z nesrečnim porazom

Izbranke Uroša Bregarja, ki so jih pestile številne zdravstvene težave, so se na Kodeljevem vse do zadnje minute borile za tako želeni točki oziroma vsaj eno. Čeprav so izjemno slabo začele tekmo, pa so bile v nadaljevanju povsem enakovreden tekmec norveškim prvakinjam, ki pa so bile v končnici obračuna vendarle nekoliko spretnejše. Ljubljančanke so tekmo res slabo odprle. Akcije so kot po tekočem traku zapravljale s preslabimi streli in izgubljenimi žogami, tako da so svoj prvi zadetek dosegle šele po desetih minutah in pol igre, ko je zadela Tjaša Stanko. Gostje so do takrat Mišo Marinček Ribežlpremagale že štirikrat. Čeprav so se v nadaljevanju približale na dva zadetka, pa so Norvežanke po 20 minutah znova bežale za štiri gole (8:4). Končnica polčasa je bila nekoliko boljša, po zaslugi Polone Barič in Marie-Paule Gnabouyou so se pred glavnim odmorom znova približale le na dva zadetka. Ljubljančanke so dobro začele drugi polčas in se po petih minutah približale na 11:12. Ob tem so si Norvežanke prislužile še dvominutno kazen, kar so domačinke izkoristile in po golu Olge Perederijprišle do prvega izenačenja na tekmi, v 38. minuti pa - tudi ob razpoloženi Marinčkovi v vratih (skupaj 16 obramb) - prekTamare Mavsar še do prvega vodstva na tekmi (13:12). Do 49. minute sta bili ekipi bolj ali manj izenačeni, po 19:19 pa so norveške prvakinje z golomaEmilie Hegh Arntzen in Mathilde Kristensen spet pobegnile za dva zadetka (21:19). Toda domače so še naprej kazale borbeno igro, ki jih je v 56. minuti nagradila z novim izenačenjem, zanj je poskrbela Sara Ristovska(22:22).