Danska moč na črti serijskih slovenskih prvakinj

Po prihodu treh slovenskih reprezentantk skladno z novo strategijo kluba, ki temelji na pomladitvi ekipe, dolgoročnemu razvoju v kombinaciji z izkušenimi igralkami, v Krim Mercator prihaja danska krožna napadalka Sofie Bardrum . " Navdušena sem, da sem postala članica Krima Mercatorja, kar je bila moja želja že nekaj časa. Zdaj, ko se je to uresničilo, sem presrečna ," je za uradno klubsko spletno stran dejala Sofie Bardrum. 29-letna Danka, kot še piše uradna spletna stran kluba, prinaša prav slednje – izkušnje in kakovost. Zadnja leta je igrala v danskem Nykobingu, s katerim se je v minuli sezoni dvakrat pomerila tudi proti Krimovkam. Še posebej razpoložena je bila na predzadnji tekmi skupinskega dela, ko je ob končnem neodločenem rezultatu (30:30) dosegla kar 9 zadetkov.

Za Nykobing Falster Handbold je sicer v minuli sezone EHF Lige prvakinj skupaj odigrala 14 tekem in dosegla 57 zadetkov. V sezoni 2022/23 je igrala tudi v finalu EHF Evropske lige. "Komaj čakam, da spoznam ekipo, strokovni štab in vse ostale. Pridružiti se Krimu je bila moja želja že nekaj časa. Zdaj, ko je to postalo resničnost, sem presrečna," je sveže vtise strnila izkušena krožna napadalka, ki bo Krimov dres nosila najmanj eno tekmovalno sezono.