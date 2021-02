Rokometašice Krima Mercatorja so na svoji zadnji tekmi skupinskega dela lige prvakinj v ljubljanskem Tivoliju izgubile proti Vipersu Kristiansandu s 30:37 (15:16). Krimovke so v skupini A končale na sedmem mestu in bodo v osmini finala igrale proti moskovskemu CSKA.

icon-expand Po izenačenem prvem polčasu (15:16) so Ljubljančanke v nadaljevanju nekoliko popustile. FOTO: Miro Majcen Več sledi!