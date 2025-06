Krim Mercator v sezono s tremi slovenskimi reprezentantkami

Prihod Lane Puncer, Tinkare Kogovšek in Eme Marković je skladen z novo strategijo kluba, ki temelji na dolgoročnem razvoju ter ekipi, ki jo bodo tvorile izkušene igralke ter mlade, obetavne igralke. Vse tri igralke predstavljajo prav slednje, hkrati pa imajo že izkušnje z največjih reprezentančnih tekmovanj, saj so v dresu slovenske reprezentance nastopile tudi na zadnjem evropskem prvenstvu. "Veselim se povratko na Krim in s tem priložnosti v Ligi prvakinj. Verjamem v ekipo in v dober rezultat. Komaj čakam na izzive, ki so pred nami," je med drugim za uradno klubsko speltno stran dejala povratnica Ema Marković.