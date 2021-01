Tjaša Stanko se vrača v Ljubljano.

Ob Dragani Cvijić in podaljšanju pogodbe z Oceane Sercien Ugolin je Tjaša Stanko del načrta, v katerem je glavni fokus sestaviti ekipo, ki bo kandidirana za najvišja mesta v Evropi in se približala uspehu izpred 20 let, ko so si Krimovke pokorile celotno Evropo.

V Ljubljano se vrača za dve sezoni, v katerih je želja, da se ekipa vrne na evropski vrh. V tekoči sezoni Francozinje in Slovenke nastopajo v EHF Ligi prvakinj v skupini A in so se enkrat že pomerile. Blestela je ravno petnajstica v dresu Metza, ki je bila brez zgrešenega strela najbolj razpoložena tekmica slovenskih predstavnic v najelitnejšem evropskem ženskem rokometnem tekmovanju. Dosegla je osem golov, dobre tri več od siceršnjega povprečja sezone 2020/21. S svojo prodorno igro je, kot med drugim piše na uradni spletni strani Krima Mercatorja, izstopala že v preteklosti. Bila je najboljša strelka prvega dela svetovnega prvenstva na Japonskem, v dresu Krima je bila leta 2017 izbrana za najboljšo mlado igralko 2. kola. V zbirki ima tudi naziv najboljše igralke domačega državnega prvenstva in najboljše mlade igralke Evropske Lige prvakinj. V dresu Slovenije je na dosedanjih 66 tekmah dosegla 309 golov. "Vračam se tja, kjer sem prvič zaigrala v Ligi prvakinj. Vesela sem, da bom del vizije Krima Mercatorja za prihodnost. Moja želja je nadgraditi in izboljšati svoje znanje v vseh segmentih igre in s svojim doprinosom pomagati ekipi pri doseganju in izpolnjevanju ciljev, ki jih bomo zastavili,"je za uradno spletno sta kluba povedala Tjaša Stanko.