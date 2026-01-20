Za Nino Zulić ima podaljšanje pogodbe poseben pomen. Kot otrok Krima je z ljubljanskim klubom tesno povezana že od svojih prvih rokometnih korakov, klub pa opisuje kot okolje, v katerem je zrasla ne le kot igralka, temveč tudi kot oseba. "Ostati v Krimu mi pomeni zelo veliko. To je moj matični klub, okolje, kjer sem naredila prve rokometne korake. Krim ni le klub, ampak del mene," je ob podpisu nove pogodbe za uradno klubsko spletno stran čustveno dejala Nina Zulić, ki je za klub v EHF Ligi prvakinj prvič zaigrala že v sezoni 2012/13.

'Krim ni le klub, ampak del mene'



"Zelo sem ponosna in hvaležna, da lahko še naprej nosim ta dres in prispevam k zgodbi, ki mi toliko pomeni," je še dodala srednja zunanja Ljubljančanka, ena od dveh mamic v ekipi, ki je s klubom podpisala pogodbo za prihodnjo sezono, z možnostjo podaljšanja. V prihodnje si izkušena Slovenka želi predvsem stabilnosti ter napredka v svoji igri. Poudarja pomen vsakodnevnega kakovostnega dela, izkoriščanja priložnosti ter prispevka ekipi z energijo in pravim odnosom – do dela in klubskega grba.