Za Nino Zulić ima podaljšanje pogodbe poseben pomen. Kot otrok Krima je z ljubljanskim klubom tesno povezana že od svojih prvih rokometnih korakov, klub pa opisuje kot okolje, v katerem je zrasla ne le kot igralka, temveč tudi kot oseba. "Ostati v Krimu mi pomeni zelo veliko. To je moj matični klub, okolje, kjer sem naredila prve rokometne korake. Krim ni le klub, ampak del mene," je ob podpisu nove pogodbe za uradno klubsko spletno stran čustveno dejala Nina Zulić, ki je za klub v EHF Ligi prvakinj prvič zaigrala že v sezoni 2012/13.
'Krim ni le klub, ampak del mene'
"Zelo sem ponosna in hvaležna, da lahko še naprej nosim ta dres in prispevam k zgodbi, ki mi toliko pomeni," je še dodala srednja zunanja Ljubljančanka, ena od dveh mamic v ekipi, ki je s klubom podpisala pogodbo za prihodnjo sezono, z možnostjo podaljšanja. V prihodnje si izkušena Slovenka želi predvsem stabilnosti ter napredka v svoji igri. Poudarja pomen vsakodnevnega kakovostnega dela, izkoriščanja priložnosti ter prispevka ekipi z energijo in pravim odnosom – do dela in klubskega grba.
Na ekipni ravni je cilj jasen: "Graditi želimo povezan kolektiv, ki verjame vase, raste skozi sezono in je sposoben odgovoriti na najvišje zahteve na domačem in mednarodnem prizorišču. Veselim se nove sezone in verjamem, da bomo s skupnimi močmi in predanostjo še naprej gradili uspešno zgodbo našega kluba."
Z izkušnjami pride tudi odgovornost do mlajših igralk. Rada jim pomagam z nasveti. Hkrati bo imela, še bolj kot doslej, tudi nekoliko drugačno vlogo. "Z izkušnjami pride tudi odgovornost do mlajših igralk. Rada jim pomagam z nasveti, predvsem pri odnosu do treninga, tekem in pritiskov, ki jih prinaša vrhunski šport," za uradno klubsko spletno stran pravi igralka Krima.
"Mladim igralkam bi svetovala predvsem potrpežljivost, delavnost in vero vase. Pot do najvišje ravni ni vedno enostavna, zato je pomembno vztrajati tudi v težkih trenutkih. Naj se ne bojijo odgovornosti in velikih tekem, ampak jih vzamejo kot priložnost za rast. Ob tem pa naj poslušajo trenerje, starejše soigralke in skrbijo za profesionalen odnos na igrišču in izven njega."
Ob podaljšanju pogodbe se je dotaknila tudi pomena podpore okolja, ki obdaja klub. "Rada bi se zahvalila vsem, ki stojijo ob klubu. Navijačem, strokovnemu vodstvu, soigralkam, sponzorjem in vsem ostalim. Vaša podpora nam daje dodatno motivacijo in moč."
S sklenjenim sodelovanjem z Nino Zulić (prejšnji teden je podobno storila tudi Ana Abina), RK Krim OTP Group Mercator nadaljuje z uresničevanjem klubske strategije. Poudarek ostaja na kombinaciji uveljavljenih domačih reprezentantk in nadarjenih mladih igralk (tujih ali iz lastne rokometne šole), ob premišljeni dopolnitvi z izkušenimi igralkami iz tujine, ki ekipi prinašajo potrebno kakovost in stabilnost za tekmovanje na najvišji ravni, EHF Ligi prvakinj.
