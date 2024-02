Krimovke proti Ikastu: Gre za kvalitetno ekipo, a vse bo odvisno od nas

Krimovke obračun čakajo po slavju v gosteh pri Ferencvarosu, kjer so dosegle peto zmago in so na petem mestu v skupini B. Dobra novica je, da so zdravstveno stabilnejše in si v soboto želijo potrditi ti točki z Madžarske. Kot pravi trener Dragan Adžić, pa bo delo vseeno zahtevno.

"Ikast je najučinkovitejša ekipa v skupini. Mi pa igramo najboljšo obrambo in verjamem, da bo to v soboto odločilno. Vse pa je na nas. Lahko se kosamo s tako ekipo. Ko smo kompletni, lahko igramo proti vsakomur in na kakršen koli način. Vsekakor pa bodo igralke dale vse, kar lahko, in šle po zmago," je dejal strateg Krima, ki se je ozrl tudi na ekipo in igro Ikasta.

V tej v ligi prvakinj strelsko prevladuje leva stran z srednjo zunanjo Marketo Jerabkovo, levo zunanjo Ingvild Kristiansen Bakkerud in levokrilno igralko Emma Friis.