Krim po Sävehofu izgubil še proti Györu

Bregarjeva minuta odmora v osmi minuti sprva ni prinesla spremembe v Stožicah, Ljubljančanke so se prebudile šele po zaostanku z 1:6, ko so med 10. in 16. minuto naredile delni izid 5:1 in se imenitnim gostjam približale na gol zaostanka (6:7).

Izbranke ljubljanskega trenerja Uroša Bregarja so na svoji koži takoj občutile moč petkratnih zmagovalk lige prvakinj iz Györa, ki so začele silovito in povedle s 3:0. V igri Krima je uvodoma kapljalo in curljalo na vseh straneh, prvi gol so dosegle globoko v sedmi minuti po uspešno izvedeni sedemmetrovki Srbkinje Katarine Krpež-Šlezak .

Slovenske prvakinje so drugič zaporedoma ostale praznih rok v skupinskem delu Lige prvakinj. Po uvodnem porazu v predmestju Göteborga pred tednom dni proti Sävehofu so danes klonile še proti izjemno močnemu Györu, prve točke v skupini B bodo tako naskakovale konec prihodnjega tedna v turškem Kastamonuju.

Krimovke so bile do konca prvega polčasa povsem enakovredne mednarodno pisani madžarski zasedbi, nekajkrat so zapravile priložnost za izenačenje, na veliki odmor pa so odšle z najmanjšim možnim zaostankom (12:13).

"Slabo smo odprli tekmo, v nadaljevanju prišli na zadetek razlike, a nato v drugem delu znova naredili dve napaki in lovili tekmice. Če želiš zmagati v ligi prvakinj, ne smeš tekmicam pustiti višje prednosti. Vsekakor moramo v nadaljevanju popraviti obrambo," je po srečanju povedal trener Krima.

V uvodu drugega polčasa so znova zaigrale bledo, gostje so jim v 34. minuti ušle na štiri gole (13:17), tega primanjkljaja pa proti imenitnim tekmicam kljub trudu in želji po preobratu niso zmogle nadoknaditi.

Nekajkrat so se približale na dva gola, nazadnje v 41. minuti (19:21), nato pa so vajeti igre znova v svoje roke vzele igralke iz Györa, ki so jim v 51. minuti znova ušle na pet golov (23:28) in tekmo brez stresnih trenutkov mirno pripeljale do končne zmage.

V ljubljanski ekipi je bila na današnji tekmi najbolj učinkovita Oceane Sercien Ugolin s petimi goli, Alison Pineau in Dragana Cvijić sta dosegli po štiri zadetke.

Allison Pineau ni bila zadovoljna z igro proti Madžarkam: "Za nami je težka tekma, ki je nismo začele dobro. Györ je tekmec, ki te kaznuje, ko popustiš. Zgrešile smo nekaj pomembnih priložnosti, a treba je ostati pozitiven. Bile smo boljše, kot na prvi tekmi. Verjamem, da delamo dobro in se bo to kmalu poznalo tudi na rezultatu."