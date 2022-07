'Krim si želimo vrniti tja, kamor sodi'

Ljubljančanke bodo v novi sezoni že 28. nastopile v Ligi prvakinj, ki so jo pod vodstvom Toneta Tislja osvojile v letih 2001 in 2003. Njihove tekmice v skupinskem delu so danski Odense, norveški Vipers Kristiansand, nemški Bietigheim, francoski Brest, madžarski Ferencvaros, češki Banik Most in romunska Bukarešta. Prvi krog bo na sporedu 10. ali 11. septembra.

"To je bil zagotovo najboljši teambuilding v moji trenerski karieri. Na eni strani bi pohvalil odlično vodenje in izvedbo, na drugi pa rokometašice, ki so zavzeto sodelovale. Ekipa se je še bolj povezala, kar je pred nadaljevanjem priprav izjemno pomembno. Naš cilj je bil torej dosežen," je o nekoliko bolj sproščenem, vseeno pa nič manj pomembnem dnevu pred dnevi povedal glavni trener Krima Mercatorja Dragan Adžić. Z rokometnim delom so Krimovke nadaljevale v kranjskogorski dvorani Vitranc, kjer so v minulih dneh opravile več kot deset treningov. "Delo v rokometu je kompleksno. Želimo si, da na pripravah dvignemo fizično pripravljenost rokometašic, kar je morda v tem trenutku najpomembneje. Tekme se hitro približujejo, tekmice pa bodo zahtevne," o nadaljevanju priprav in prihajajočih izzivih v izjavi za uradno spletno stran kluba razmišlja črnogorski rokometni strokovnjak. "V naslednjih dneh bomo delali tudi na uigravanju in taktičnih zamislih. Kljub nekaj novinkam si želimo ustvariti homogeno ekipo s skupnimi cilji, ki bo naredila vse, da jih doseže. Naš skupni cilj je vrniti klub tja, kamor sodi. V vrh."