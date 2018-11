Krimovke z zmago napredovale v drugi del Lige prvakinj

Rokometašice Krima so si z zmago proti Podravki s 27:20 zagotovile glavni del lige prvakinj. Pot do uspeha ni bila tako lahka, kot kaže izid, saj so se hrvaške serijske državne prvakinje sredi drugega polčasa približale na 17:18, zapravile priložnost za izenačenje, a so se varovanke Uroša Bregarja pravi čas zbudile, ustavile nalet tekmic in na koncu zanesljivo slavile. Krimovke so zmagale drugič v skupini B in se prebile na drugo mesto, za madžarski Györ, ki ga tekma s Thüringerjem čaka v ponedeljek. V glavni del lige prvakinj napredujejo prve tri ekipe iz skupine. Za razliko od tekme pred dnevi v Koprivnici je bila na začetku obračuna na Kodeljevem dobro razpoložena kapetanka v vratih Krima Miša Marinček Ribežl. Tudi po njeni zaslugi so Ljubljančanke od 0:1 prišle do vodstva s 4:1. V osmi minuti je gostujoča klop vzela minuto odmora, po njej so Hrvatice dosegle gol, zapravile priložnost za 3:4, sledila pa sta hitra gola Sare Ristovske in Polone Baričza 6:2. Ko so gostje strnile svoje vrste v obrambi, so krimovke težko prihajale do zaključnega strela, igralke Podravke pa to izkoristile za -2, toda dva gola Lamprimi Tsakalousta domače spet vrnile na +4 (8:4). V 21. minuti so domačinke prvič na tekmi povedla s šestimi goli prednosti (10:4), na odmor pa so igralke šle pri izidu 10:4.