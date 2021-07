Krimovke se pospešeno pripravljajo na 27. evropsko sezono: Lahkih tekmic ne bo

Ljubljančanke so na začetku meseca dobile tekmice v Ligi prvakinj za sezono 2021/22. Ljubljanska ekipa bo igrala v skupini B, v njej so tudi ruski CSKA Moskva, norveški Vipers Kristiansand, danski Odense, madžarski Györ, francoski Metz, turški Kastamonu in švedski Sävehof.

Z izjemo Oceane Sercien Ugolin, Matea Pletikosić, Barbara Elisabeth Arenhart in Allison Pineau se ostala ekipa na intenzivnih treningih pripravlja na 27. zaporedno sezono v Ligi prvakinj. Prihodnji teden jih čakajo priprave v Kranjski Gori. Nato bodo na sporedu že prve pripravljalne tekme. Cilji so tokrat še višji od lanskoletne osmine finala. "Vsaka tekma bo težka, začenši z uvodnim gostovanjem na Švedskem. Biti moramo 100-odstotne, da bomo zbrale čim več točk. Trenutno delamo na kondiciji in vključujemo igro. Smo izjemno motivirane. Sama sem si kljub pripravam vzela nekaj časa tudi za ogled Ljubljane, moram priznati, da že imam svoje priljubljene kotičke. Zelo mi je všeč tudi Ljubljanski grad. Za prihajajočo sezono si želim, da bi bila zdrava in da bom lahko pomagala ekipi doseči želeni cilj," je za uradno spletno stran kluba dejala povratnica v tabor Krimovk Dragana Cvijić. "Način dela je odlično zastavljen, treniramo dobro. Želim si, da bi se uvrstile čim višje, da tekom sezone razvijemo svoj način igre ter skušamo iz vsake tekme iztržiti kar največ. Zavedamo se, da imamo težko skupino, v kateri lahkih tekmic ne bo. Svoje adute imamo tudi same," pravi Tjaša Stanko, ki se po dveh letih igranja v tujini vrača v Ljubljano.