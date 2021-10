Krimovke napadajo prvo evropsko domačo zmago: neporaženi Metz bo zahteven zalogaj

Rokometašice Krima Mercatorja, ki imajo v tekoči sezoni Lige prvakinj visoke cilje, so po dveh (nepričakovanih) uvodnih porazih v tretjem poskusu, šlo je za gostovanje v Turčiji, le prišle do premierne evropske zmage v sezoni. Po gostujočem uspehu je (bo) sedaj priložnost za prvo domačo zmago. A pozor, v Stožice prihaja še neporaženi Metz, ekipa, ki je v dosedanjem delu sezone (p(d)okazala, da je med favoriti za visoka mesta.

icon-expand Uroš Bregar FOTO: Damjan Žibert

Krim Mercator je na uvodnih treh tekmah skupinskega dela rokometne Lige prvakinj dosegel le eno zmago. Po nenadejanem porazu proti švedskem Sävehofu in pričakovanem proti madžarskem Györu je po hudem boju na kolena položil turški Kastamonu, v nedeljo pa ga čaka izjemno zahteven obračun s francoskim Metzem v Stožicah. Francoska ekipa je slavila na obeh dosedanjih tekmah v skupini B.

Velja omeniti, da bodo Krimovke vse tekme v tem mesecu igrale v roza dresih. Z njimi želijo izraziti podporo rožnatemu oktobru, mesecu mednarodnega osveščanja o raku dojk in pokazati, da so športnice vzor tudi na drugih področjih življenja. Ljubljančanke v tem projektu, ki ga vodi Združenje Europa Donna, sodelujejo že nekaj let.

Po odpovedani tekmi uvodnega kroga proti moskovskemu CSKA je najprej v gosteh zanesljivo opravila z danskim Odensejem, nato pa doma še z norveškim Kristiansandom, ki je v minuli sezoni osvojil ligo prvakinj. Ljubljančanke se zavedajo, da jih po tritedenskem premoru čakajo izjemno zahtevne tekmice, ki kažejo sijajne predstave na mednarodnem in domačem prizorišču. Igra dobro selekcioniranega Metza sloni na Francozinjah Meline Nocandy, Chloe Valentini in Astride N'Gouan, pomembni členi v njegovi verigi so tudi Brazilka Bruna De Paula, Danka Louise Burgaard, Nizozemka Debbie Bont, Hrvatici Ćamila Mičijević in Ivana Kapitanović. Krim in Metz sta bila skupinska tekmeca že v minuli sezoni, na obeh tekmah pa je slavila francoska zasedba. Med letoma 2009 do 2013 sta se ekipi šestkrat pomerili, kar petkrat pa je zmagala ljubljanska ekipa.

icon-expand Oceane Sercien Ugolin FOTO: RK Krim Mercator

Z igralkami Metza se je pred kratkim - zavoljo kvalifikacijskih tekme za nastop na evropskem prvenstvu, ki bo konec prihodnjega leta v Sloveniji, Črni gori in Severni Makedoniji - veliko časa preživela tudi francoska reprezentantka v dresu Krima Oceane Sercien Ugolin.

Triindvajsetletna desna zunanja igralka se veseli klubskega dvoboja s številnimi svojimi reprezentančnimi kolegicami in bo naredila vse za zmago svoje ekipe. Francozinja je priznala, da je v vrstah slovenskih prvakinj še veliko rezerv. "Na dosedanjih tekmah še nismo pokazale vsega, kar znamo. Verjamem, da bo naša igra iz dneva v dan boljša in upam, da bomo to pokazale že na nedeljski tekmi proti Metzu. Vsekakor se obeta izjemno zahtevna in zanimiva tekma," je dejala ena od nosilk ljubljanske ekipe iz Francije.

icon-expand Tjaša Stanko je v preteklosti nosila dres Metza. FOTO: Aljoša Kravanja