Po novem porazu Krimovk: 'Dobra obramba, a slab napad za kakšno točko'

Z dvema osvojenima točkama Ljubljančanke zdaj zasedajo sedmo mesto v skupini B. Le turški Kastamonu je doslej še brez točke na dnu, pred varovankami Uroša Bregarja pa so od vrha Györ z desetimi točkami, Metz, Odense in CSKA Moskva s po šestimi ter Kristiansand in Sävehof s po štirimi.

Če je začetek zaznamoval nenatančne strele proti vratom Rebecce Althea Reinhardt in je bila strelska učinkovitost pri izidu 6:2 le 29 %, je v drugem delu prvega polčasa vajeti v svoje roke vzela krožna napadalka Nataša Ljepoja , ki je skupaj s Tjašo Stanko dosegla 80 % zadetkov Ljubljančank. Prvi gol na tekmi je z desnega krila dosegla japonska reprezentantka Ayaka Ikehara . Po dveh neuspešnih napadih Ljubljančank so gostiteljice vodile s 3:0. Prva je mrežo oranžnih načela Stankova. Poleg Ljepoje je bila za 6:3 učinkovita tudi Tija Gomilar Zickero , medtem ko je Risovićeva vztrajno odbijala poizkuse tekmic in v prvem polčasu ubranila številne strele na gol slovenskih prvakinj. Najvišja prednost domačink v prvem delu je bila šest zadetkov (13:7), ki se je v zaključku polčasa prepolovila (13:10). Ob štirih razpoloženih Krimovkah, je bilo pri Dankah uspešnih sedem posameznic. " V začetku tekme nismo bili na nivoju, kar nam ni uspevalo v napadu, se je odražalo tudi v obrambi. Ko smo našli pravo sedmerko, smo vzpostavili ravnotežje in se približali tekmicam. Borili smo se, a žoga nikakor ni hotela v gol. Na koncu smo bili žal za dva zadetka prekratki," je za uradno spletno stran kluba dejal trener Uroš Bregar .

V drugem polčasu so bile Krimovke bližje tekmicam, dosegle tudi zadetek več od tekmic (14:13) in se nekajkrat približale na dva zadetka zaostanka. Paula Posavec se je z natančnim strelom za izid 16:14 odkupila za zgrešeno priložnost v napadu pred tem, sedmi gol igralke tekme za izid 24:26 pa je napovedal napet boj do konca. V zaključku se je zdelo, da lahko nalet rokometašice iz Ljubljane pretopijo v pozitiven končni rezultat, a je za to zmanjkalo nekaj zbranosti in tudi časa. Izid se do konca tekme ni spremenil in točke so ostale na Danskem. V drugem polčasu sta se med strelke vpisale tudi Harma van Kreij in Alja Varagić. "Nismo osvojili dveh točk, kar je bil naš cilj. Skozi celotno tekmo smo lovile tekmice, bile že blizu, a v odločilnih trenutkih premalo učinkovite. Obramba je bila dobra, v napadu pa smo naredile preveč napak. Žal mi je, da nam ni uspelo," je za spletno stran Krimovk povedala vratarka Jovana Risović.