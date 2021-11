Derepasko: V Moskvi se moramo 'stepsti' za zmago

Tekmice so se nazadnje srečale v pretekli sezoni, ko so v osmini finala zaradi boljšega skupnega seštevka točk napredovale Rusinje, ki so kasneje osvojile končno 4. mesto.

Moskovčanke so se preteklo sezono v ligi prvakinj prebile vse do zaključnih bojev najboljše četverice. Ena od ovir na njihovi poti je bila tudi ekipa Krima Mercatorja, s katero so se srečale v osmini finala. Ljubljančanke so bile v začetku marca boljše za pet zadetkov (25:20), ko sta največ zadetkov za zmago prispevali Oceane Sercien Ugolin (šest) in Nataša Ljepoja (pet), na povratnem obračunu so slavile Rusinje (27:21). V nadaljevanje tekmovanja se je zaradi boljšega skupnega seštevka obeh tekem prebila zasedba CSKA. V konkurenci ekip stare celine so na koncu zasedle nehvaležno četrto mesto. Rusinje so v tej sezoni evropskega tekmovanja na petih tekmah zbrale tri zmage in dva poraza. Nazadnje so dobile obračun proti aktualnim prvakinjam iz Kristiansanda in zabeležile poraz proti danskemu klubu Odense. Trenutno v skupini B zasedajo peto mesto. "Gre za izvrstno ekipo. CSKA ima v svojih vrstah devet ruskih reprezentantk, ob tem pa odlične tujke. Med njimi tudi Slovenko Ano Gros in makedonsko reprezentantko Saro Ristovski . Če potegnemo črto, imajo na vsaki poziciji dve kakovostni posameznici. So odlična ekipa in čaka nas zahtevno delo. Opozorila bi še, da imajo odlične strelke iz zunanjih položajev, " med drugim pravi trenerka Krimovk Natalija Derepasko, ki se zaveda, da serijske ruske prvakinje sezone v Evropi niso začele po željah, zato bodo proti Krimovkam dodatno motivirane.

Na tekmi proti aktualnim šampionkam Lige prvakinj, ko je v Stožicah gostoval norveški Vipers, so bili že opazni premiki v igri Krimovk. Po prvem delu so Ljubljančanke vodile že z devetimi goli razlike, v nadaljevanju pa močno popustile in vnovič izgubile, tako da po šestih krogih ostajajo zgolj pri eni zmagi. "Veseli me, da ste prepoznali določen napredek, a daleč smo še do igre, ki jo želimo ponavljati. Upam, da bo v Moskvi manj oscilacij, kot je bilo to proti Norvežankam. Če bomo imeli znova črne minute, bomo težko prišli do uspeha sredi Moskve," opozarja nekdanja legendarna rokometašica Krima Mercatorja. "V Moskvi se moramo na nek način "stepsti" za zmago. Pričakujem borben, visoko motiviran in koncentriran Krim. Na takšnem gostovanju je to nujno."

Kot rečeno, ekipo CSKA večinoma sestavljajo domače igralke, pomembna okrepitev tekoče sezone je Ana Gros, slovenska reprezentantka in najboljša strelka Lige prvakinj v sezoni 2020/21. Velenjčanka je v minuli sezoni v majici francoskega Bresta dosegla 135 zadetkov. Do zdaj je za aktualne ruske prvakinje zaigrala na dveh evropskih tekmah in dosegla 16 zadetkov. Poleg Slovenke so nevarne tudi domačinke. Karina Sabirova je v tekoči sezoni dosegla že 20 zadetkov, 18 sta jih dodali Antonina Skorobogatčenko in makedonska rokometašica na poziciji desnega krila, Sara Ristovska.