Krimovke po remiju v Moskvi prišle na okus: Smo na pravi poti, v Stožicah imamo veliko možnosti za zmago

Tekma se je končala z neodločenim rezultatom (21:21), za katerega je bila v roza dresu najbolj zaslužna Barbara Elisabeth Arenhart , ki je zbrala 15 obramb, v izdihljajih tekme pa je zaustavila tudi 100-odstotno priložnost Antonine Škorobogačenko in preprečila zmago igralk iz Moskve. Sedma tekma v skupinskem delu Lige prvakinj je tako končno privabila nasmehe na obraze rokometašic iz Ljubljane, ki so v ruski prestolnici osvojile zlata vredno točko, tudi po njej pa ostajajo na predzadnjem mestu v skupini B. S sedmimi zadetki je bila znova razpoložena Tjaša Stanko . "Čestitati moram ekipi za borbo in za zelo dobro obrambo. Realizirali smo tiste elemente v igri, ki smo jim v preteklem tednu posvetile največ pozornosti," je ekipo pohvalila trenerka Natalija Derepasko , ki se zaveda, da imajo varovanke še velike rezerve, ki jih bodo skušale pokazati v novem obračunu z Rusinjami konec tedna v Stožicah.

Tako kot izkušena Andrea Lekić, povratnica v tabor Krimovk, ki je v nadaljevanju tekme v Moskvi z nekaterimi zadetki olajšala pot to pomembne točke v lovu na play-off. "Zelo smo zadovoljne z rezultatom. Smo na dobri poti in verjamem v to, da imamo veliko možnosti za zmago v Ljubljani." Krim je v dosedanjem delu Lige prvakinj premagal le zadnjeuvrščeni turški Kastamonu, pred remijem v Rusiji pa je na obračunih proti madžarskemu Györu, francoskemu Metzu, švedskemu Sävehofu, danskemu Odenseju in norveškemu Kristiansandu ostal praznih rok. Ljubljančanke se bodo v naslednjem krogu v nedeljo vnovič udarile z Rusinjami.