'Gostovanje v Rusiji je tisto, ki bo prineslo preobrat v evropski sezoni'

Brazilska vratarka Barbara Elisabeth Arenhart je bila absolutna junakinja tekme pred nekaj dnevi v Moskvi, ko so rokometašice Krima Mercatorja prišle do tretje točke v letošnji sezoni Lige prvakinj. Prav vse točke v dosedanjem delu sezone so Ljubljančanke dosegle na gostovanju. Nova priložnost za (prvo) domačo zmago prihaja v soboto, ko se bodo v tednu dni še drugič pomerili z rusko ekipo CSKA.

icon-expand Barbara Elisabeth Arenhart je pred nekaj dnevi prejela nagrado za najboljšo posameznico tekme v Moskvi. FOTO: RK Krim Mercator

Barbara Elisabeth Arenhart je v ruski prestolnici zbrala petnajst obramb, ob tem ključno le nekaj sekund pred koncem, ko je ubranila zicer nasprotnic in poskrbela, da so se Krimovke iz vročega in vselej zahtevnega gostovanja v Moskvi vrnile z dragoceno točko.

Minuli konec tedna je Krim predvsem po zaslugi sijajne obrambe Brazilke Barbare Arenhart odnesel točko iz Moskve in ima na sedmem mestu lestvice tri točke. Brez njih je zadnji Kastamonu, pred Krimom pa so prvi Györ (14), nato še Metz (10), CSKA (9), Kristiansand (8), Odense (8) in Sävehof (4).

Rusinje, ki se dvigujejo v pripravljenosti, na tekmo tedna po izboru Evropske rokometne zveze Moskovčanke prihajajo z lepo popotnico. Pred dnevi so namreč na krilih slovenske reprezentantke Ane Gros (dosegla je 12 zadetkov) premagale francoski Metz. "Rokometašice CSKA-ja so že v Moskvi pokazale, da so pripravljene igrati borbeno, po remiju pa bodo v Ljubljano gotovo prišle visoko motivirane," opozarja igralka nedeljske tekme Barbara Elisabeth Arenhart. Glavno vprašanje je, kako ustaviti slovensko levoroko ostrostrelko. Arenhartova ključ vidi v obrambi. "Ana Gros je dokazala, da je nazaj na pravi poti in je najbolj pomemben člen njihove ekipe. Verjamem, da se moramo še naprej boriti v obrambi. To bo ključ do zmage, saj se nam potem v igri ne mudi in lahko igramo na daljše napade. Seveda se bomo borile, one bodo motivirane, zato pričakujem hud boj na igrišču."

Če so bile Krimovke v tej sezoni trikrat zgolj za zadetek prekratke – 28:29 proti Sävehofu, 28:29 proti Metzu, 26:27 proti Vipersu – se jim je tokrat vendarle nasmehnila sreča. "Dolgo smo čakale na takšen rezultat. Zelo smo vesele točke," je povedala najboljša igralka tekme – Barbara Arenhart. Zadetek Katarine Krpež Šlezak za izenačenje na 21:21 je ekipi prinesel točko. Učinkovitost rokometašic je bila ob 49 poizkusih na ruski gol 43-odstotna, iz sedmih metrov so bile natančne štirikrat. Na srečo so tudi tekmice 22-krat zgrešile cilj, kar je bilo dovolj za veselje ob sodniškem žvižgu. "Pričakovanja pred povratno tekmo so visoka," je že v Moskvi povedala prva vratarka ekipe. "Verjamemo, da je gostovanje v Rusiji tisto, ki bo prineslo preobrat." Odlična brazilska vratarka se strinja s splošnim mnenjem, da so s soigralkami dvignile raven igre. "Še posebej na zadnji tekmi smo v pravem ritmu igrale vseh 60 minut in dosegle za nas pomembno točko. Od samega začetka sezone verjamemo, da lahko premagamo vsako ekipo. Ni bilo tekme, na kateri tega ne bi verjele. Zdaj smo ujele pravi ritem in prepričana sem, da smo zdaj še bolj prepričane v to. Upam, da nam bo v soboto uspelo odnesti obe točki."