Direktorica Krimovk: Velika skala je padla s srca

Že v pretekli sezoni rokometne Lige prvakinj so ruske tekmice ustrezale Krimu in letos ni nič drugače. Na tekmi 7. kroga v Moskvi so Ljubljančanke vknjižile točko, teden dni kasneje na tekmi v Stožicah nadigrale CSKA. Prvo domačo zmago v Evropi v sezoni so si priigrale, potem ko so ga Rusinje lomile vso tekmo in jih dokončno zlomile v zadnjih petnajstih minutah tekme. Najbolj razpoložena je bila Katarina Krpež-Šlezak, ki je zadela sedemkrat in bila proglašena za najboljšo igralko tekme. V vratih je bila znova izjemna Barbara Arenhart.

icon-link Statistika obračuna Krim Mercator - CSKA Moskva FOTO: Sofascore.com Ljubljanska ekipa je po prvi evropski domači zmagi napredovala na šesto mesto v osemčlanski skupini B. V dosedanjem delu je premagala turški Kastamonu, po dveh tekmah proti moskovskemu CSKA, na katerih je osvojila tri od štirih možnih točk, pa je na obračunih proti madžarskemu Györu, francoskemu Metzu, švedskemu Sävehofu, danskemu Odenseju in norveškemu Kristiansandu ostala praznih rok. "Osvojeni dve točki, ki smo ju tako težko pričakovale in si jih tako zelo želele, sta prinesli neizmeren občutek veselja. Zmago nam je prinesla odlična obramba, na napadu bomo v prihodnje še delali. Sedaj čaka ekipo reprezentančni premor, ko se zberemo znova skupaj, bomo vse misli usmerile v dosego cilja – preboj v naslednji krog tekmovanja," je bila presrečna po prvi zmagi na trenerski klopi Krima Mercatorja Nataša Derepasko. icon-link Krim Mercator - CSKA Moskva FOTO: Luka Kotnik Krimovke so pred slabim tednom v ruski prestolnici dokaj nepričakovano – glede na letošnje izide – odščipnile točko Moskovčankam, na drugem medsebojnem dvoboju v skupini B pa so v Stožicah na kolena položile ambiciozne tekmice iz Rusije, kjer od letos poleti igra tudi prva dama slovenskega rokometa Ana Gros. "Končno sta prišli ti dve točki, ki smo si ju tako želele. Vse smo neizmerno vesele, z zmago v rokah bo lažje oditi v reprezentanco. Želim si, da se vrnemo v zmagovalnem ritmu tudi januarja. Ponosna sem na punce," je povedala kapetanka Nina Žabjek. Pri Krimu je bila na tekmi z Rusinjam najbolj učinkovita Katarina Krpež-Šlezak s sedmimi goli, Tjaša Stanko in Andrea Lekić sta dosegli po tri zadetke, junakinja nedavne moskovske tekme Barbara Arenhart pa je na današnjem dvoboju zbrala devet obramb. "Velika skala je danes padla z mojega srca. Sezona nikakor ni stekla, kot smo si želeli, a vendarle smo bili vseskozi blizu, zaradi česar smo verjeli, da se bo sreča enkrat vendarle obrnila v našo smer. To se je zgodilo tokrat. Ponosna sem na ekipo," je bila prešerno razpoložena po premierni domači evropski zmagi v tekoči sezoni direktorica kluba Deja Ivanović. icon-expand Deja Ivanović FOTO: Damjan Žibert