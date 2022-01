Krimovke za uvod v 2022 proti aktualnim evropskim prvakinjam

Aktualne zmagovalke Lige prvakinj so v tej sezoni najmočnejšega evropskega klubskega tekmovanja zmago slavile petkrat ter bile trikrat poražene, kar jih uvršča na trenutno tretje mesto v skupini B. Premoč so morale priznati madžarskemu Györu, francoskemu Metzu in ruskemu CSKA-ju. Ekipi Vipersa Kristiansanda in Krima Mercatorja sta se v zadnjih letih pomerili petkrat, enkrat tudi v tej sezoni rokometne Lige Prvakinj. Ljubljančanke so bile na prvi tekmi z Natalijo Derepasko v vlogi glavne trenerke blizu zmage nad norveškimi tekmicami. V prvem polčasu so jih nadigrale (16:10), na koncu pa bile za gol prekratke (26:27). V modrem dresu sta izstopali Tjaša Stanko s šestimi in Andrea Lekić z štirimi zadetki.

Zasedbo Vipersa s trenerjem Olejem Gustavom Gjekstandom na čelu sestavlja kar 14 domačih igralk, dve Švedinji, Čehinji in Španki ter ena Hrvatica in Madžarka. Prvo ime ekipe je gotovo tridesetletna Nora Mork, ki se je v tej sezoni izkazala že z 61 zadetki (11-krat je bila natančna v Ljubljani), pomembno vlogo pa ima tudi veteranka med vratnicama Kathrine Lunde.

Presenečenje nad štirikratnimi norveškimi prvakinjami bodo Krimovke lovile v Aquarama Kristiandsand Areni, ki sprejme 2200 gledalcev.