Krimovke proti Nemkam do prve zmage v skupini A

Krimovke so po dveh porazih v Ligi prvakinj proti norveškemu Kristiansandu in francoskemu Metzu danes v prazni stožiški dvorani prvič v tej sezoni dosegle zmago, potem ko so na kolena položile tekmice iz nemškega Bietigheim-Bissingena. Ljubljanska ekipa, ki je na dosedanjih obračunih v skupini A v gosteh odščipnila točko ruskemu Rostovu, je večji del tekme hodila po robu in bila v podrejenem položaju. Prvo vodstvo na tekmi je dosegla šele v 55. minuti, v prelomnih trenutkih pa zaigrala modro in preudarno ter dosegla prvo zmago. V prihodnjem krogu bo čez teden dni gostovala v madžarski prestolnici pri Ferencvarosu.

Izbranke Uroša Bregarja so bile prvič to sezono v vlogi papirnatih favoritinj. A tega sprva ni bilo videti na igrišču, v prvem polčasu nikakor niso mogle razviti svoje igre, delale so prav začetniške napake, igrale statično in predvidljivo, vse to pa so njihove tekmice iz Nemčije, ki so na uvodnih štirih tekmah Lige prvakinj vselej ostale praznih rok, znale izkoristiti sebi v prid. Krimovke so izjemno slabo odprle pomemben obračun in bile v primanjkljaju. V 10. minuti je ta znašal dva gola (5:7), nato pa je zaostanek konstantno naraščal. Slovenske prvakinje so kritično točko dosegle v 25. minuti (9:15), na koncu prve polovice dvoboja pa je njihov zaostanek znašal štiri gole (12:16).

Bregarjeve varovanke so v začetku drugega polčasa vendarle močno dvignile raven igre, pravo delovno temperaturo je dosegla tudi vratarka Jovana Risović. V 42. minuti so prepolovile zaostanek (18:20), pet minut kasneje po golu krožne napadalke Valentine Klemenčič povsem zadihale za ovratnik tekmicam iz Nemčije (20:21), minuto kasneje pa po zadetku Maje Svetik izenačile na 21:21.

Prelomni trenutki dvoboja so minili v znamenju Ljubljančank, ki so si prvo vodstvo na tekmi (25:24) priigrale v 55. minuti po golu Francozinje Oceane Sercien Ugolin s sedemmetrovke. Zbrano in preudarno so zaigrale tudi v končnici, ko so vendarle strle odpor Nemk in jim prizadejale še peti poraz v sezoni. V ljubljanski ekipi sta bili na današnji tekmi najbolj učinkoviti Oceane Sercien Ugolin s sedmimi in Maja Pletikosić s šestimi goli.

Izida 5. kroga:

Krim Mercator - Bietigheim 28:26 (12:16)

Rostov-Don - Metz 30:26 (16:12)