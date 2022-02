'Tekma s Turkinjami bo pokazala, če si sploh zaslužimo izločilne boje'

V domači Areni Stožice bodo proti turškemu Kastamonu lovile tretjo evropsko zmago. Turška ekipa, ki v skupinskem delu elitnega evropskega tekmovanja nastopa prvič, trenutno zaseda zadnje mesto v skupini B Lige prvakinj. V tej sezoni rokometašice Kastamona še niso okusile slasti zmage. Septembra so morale premoč priznati tudi Krimovkam, ki so bile v Turčiji boljše s 24:23. "Dobro smo analizirali tekmice, pripravljeni bomo," je pred dvobojem na novinarski konferenci dejala trenerka Natalija Derepasko , ki se zaveda, da je bila priprava na pomembni dvoboj zelo zahtevna, saj je bila ekipa dlje časa na prisilnem počitku. "Nikomur ni lahko v teh čudnih časih. Koronavirus nikomur ni prizanesel, a potrebno je živeti s tem, izgovorov zaradi tega ne bo," sporoča nekdanja odlična igralka Krima Mercatorja, ki je z Ljubljančankami kar dvakrat priplezala na evropski klubski prestol.

To je za nas v tem trenutku in v tem delu tekmovanja zelo pomembna tekma. Bomo videli, ali smo zrele, da lahko igramo še naprej v Ligi prvakinj ali ne.

Na začetku sezone je za Turkinje nastopala tudi slovenska reprezentantka Nina Zulić. Ljubljančanke bodo v obračun proti dvakratnim zmagovalkam turške rokometne lige vstopile z mislijo na zmago. Z njo bi prednost pred Turkinjami povečale na sedem točk, hkrati pa ohranile stik z zasedbo Sävehofa, ki po odigrani tekmi več trenutno zaseda šesto mesto. Po deset odigranih krogih rokometašice Krima Mercatorja držijo šesto mesto, ki jih vodi v razigravanje za četrtfinale. Do konca prvega dela jih čakajo še štiri tekme, po domači tekmi proti turškemu Kastamonu (5. februar ob 16.00) bodo gostovale v Franciji (9. februar ob 18.45) in Norveškem (12. februar ob 18.00). Na sklepnem dejanju skupinskega dela se bodo v Stožicah pomerile še proti švedskemu Savehofu. Morda bo prav zadnja tekma proti Skandinavkam odločilna za preboj v nadaljevanje LP.



V klubu so zaradi pomembnosti tekme pozvali vse navijače, naj pridejo bodrit Krimovke v čim večjem številu, na voljo pa so tako posamične vstopnice kot tiste v družinskem sektorju.