Se v taboru aktualnih prvakinj bojijo Krimovk? 'Čaka nas povsem drugačna zgodba kot med letom'

Morkova in Krpež-Šlezakova bosta imeli tako kot ostale rokometašice Vipersa Kristiansanda in Krima Mercatorja priložnost, da svojo statistiko še dodatno napolnita v nedeljo, 1. maja, in soboto, 6. maja, le ena od ekip pa bo mrežo tekmic tresla tudi na turnirju najboljše četverice elitnega evropskega tekmovanja. "Za nas je prvi polčas tekme v Ljubljani pravo opozorilo. Še dobro pomnimo tisti zaostanek desetih golov, ki smo ga v drugem polčasu uspešno nizale, na koncu pa celo zmagale. A kot pravim, opozorilo je vzeto na znanje," za uradno klubsko spletno stran v en glas pravijo iz tabora norveške ekipe iz predmestja Osla. Vipers premočno vodi v prvenstvu in si je nov naslov norveškega prvaka že zagotovil, sedaj pa je vse sile usmeril v Ligo prvakinj. Tu tudi brani lanskoletni naslov. Krim Mercator in Vipers Kristiansand sta se v tej sezoni srečala že dvakrat. Obe tekmi so dobile Norvežanke. Na prvi v Stožicah so Ljubljančanke vodile že z desetimi goli prednosti, nato pa izgubile. "Dolg evropski tekmovalni premor je za nami in pred nami. Igranje domačih tekem ni dovolj. Zato so morda tekmice iz Slovenije v prednosti, saj so vsaj odigrale ti dve tekmi z Madžarkami. Spremljali smo ta dvoboj, eno tekmo pogledali z vso ekipo in vse skupaj analizirali. Krim ni več tista ekipa z začetka sezone, vmes so se močno okrepili, tako da pričakujem naporni tekmi. Seveda pa razmišljamo samo o preboju v polfinale," je bila izčrpna legendarna norveška vratarka Katrine Lunde, ki je laskavo Ligo prvakinj osvojila kar petkrat in to v treh državah (Danska, Norveška in Madžarska) s tremi različnimi klubi.