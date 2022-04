Krimovke v en glas: Porazi z Vipersom iz preteklosti ne bodo igrali vloge

Krimovke so se z Vipersom v tej sezoni že srečale. Obe tekmi so dobile Norvežanke. Ljubljančanke tudi sicer tekmi iz predmestja Osla sploh še niso premagale. Na šestih tekmah so zabeležile prav toliko porazov.

"Zavedamo se, da je bil premor od evropskih tekem dolg, a o tem ne razmišljamo. Zdaj smo osredotočene na nedeljo, ko upam, da se bo pokazalo, da je imel skoraj enomesečen premor na nas pozitiven vpliv," je na novinarski konferenci pred nedeljskim vrhuncem povedala Andrea Lekić. "Vsi se zavedamo težavnosti tekme proti Vipersu. Vse, kar si želimo, je zmaga. Kar moramo narediti drugače kot na zadnji tekmi, je, da zdržimo v visokem ritmu 60 minut. Proti tako v dobri ekipi morata obramba in napad konstantno delovati vseh 60 minut," je dodala izkušena srbska rokometašica, ki je prepričana, da statistika šestih zaporednih porazov z Vipersom na prihajajočih obračunih ne bo igrala pomembne vloge. Ljubljančanke torej svoje tokratne tekmice dobro poznajo. V tej sezoni so se z rokometašicami Vipersa tudi že srečale dvakrat, obakrat pa so jim morale priznati premoč. A v nedeljo pretekli rezultati ne bodo imeli nobene vloge. "S celotno ekipo smo se zbrale šele v petek. Časa res ni bilo veliko, a prepričana sem, da bodo dale rokometašice v nedeljo od sebe vse," pred izjemno pomembnim evropskim dvobojem razmišlja glavna trenerka Natalija Derepasko: "O presenečenju ne bi rada govorila, lahko pa povem, da bomo stavile na našo dobro igro v napadu in obrambi." Kot poudarjajo v taboru evropskih prvakinj iz sezon 2000/01 in 2002/03, bo zdaj Norvežankam nasproti stala drugačna ekipa. Ta je v zadnjem delu sezone močnejša za Ano Gros in Tatjano Brnović. "Večkrat sem že povedala, da smo z Ano Gros dobili šuterko z desetih metrov. To je velik plus za nas, s Tatjano Brnović pa smo dobili dobro igralko tako v napadu kot v obrambi, tako da ne rabimo več toliko menjav," je nekaj sprememb v zadnjih mesecih na novinarski konferenci opisala trenerka Krimovk, ki je kot igralka doživela oba naslova evropskih klubskih prvakinj.