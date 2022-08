'Kri in solze v pripravljalnem obdobju': Pod Adžićevim vodstvom se vedno trdo dela

Po osmih letih se v slovensko prestolnico vrača Barbara Lazović, ki bo zapolnila vrzel na položaju desne zunanje po odhodu Ane Gros v madžarski Györ. Iz moskovskega CSKA je na enoletno posojo prišla Darja Dmitrijeva, poleg 26-letne Rusinje na položaju srednje zunanje bo v novi sezoni v Stožicah igrala tudi izkušena črnogorska krilna igralka Jovanka Radičević ter še tri zunanje igralke: njena rojakinja in povratnica Matea Pletikosić, Poljakinja Aleksandra Rosiak in Čehinja Sara Kovarova. Nov je tudi strokovni štab, trenerske vajeti je prevzel Črnogorec Dragan Adžić, ki je tudi selektor slovenske ženske reprezentance, ki jo med 4. in 20. novembrom čaka evropsko prvenstvo v Sloveniji, Severni Makedoniji in Črni gori.

V novi sezoni bo vlogo kapetanke, kot poroča STA, imela Barbara Lazović, ki je v preteklosti že sodelovala z Adžićem. "Pripravljalno obdobje je bilo težko in naporno, a pod Adžićevim vodstvom se vedno trdo dela na treningih," je z nasmehom na obrazu dejala Brežičanka in dodala: "Ekipa je v primerjavi z minulo sezono precej prenovljena. Veliko smo se ukvarjali s spoznavanjem ekipe, novega sistema igre in uigravanjem. Do prvih tekem imamo še nekaj časa, a skupaj s soigralkami komaj čakamo, da se začne Liga prvakinj."