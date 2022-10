Krimovke v lov na prvo domačo zmago: Motivacija je velika. Verjamemo, da nam bo uspelo

Bodo Krimovke uspele priti do druge evropske zmage, sploh prve domače v letošnji evropski sezoni ali pa se bodo Francozinje veselile tretjič? To je ključno vprašanje pred nedeljskim dvobojem, ko bodo Ljubljančanke pred daljšo reprezentančno pavzo le skušale priti do novih točk v Ligi prvakinj. "Nedelja bo pokazala, katera ekipa je boljša," na kratko pravi trener Krima Mercatorja Dragan Adžić, ki je skupaj s sodelavci podrobno analiziral igro Francozinj. "Tekmice dobro poznamo, tudi one pa dobro poznajo mene in nas," pred šestim krogom EHF Lige prvakinj pravi glavni trener Ljubljančank. Presenečenj v taboru serijskih slovenskih prvakinj ne pričakujejo, sami pa se v nedeljsko tekmo podajajo z jasnim načrtom: osredotočeno in stabilno v napadu skozi vseh 60 minut. "V ekipi smo se veliko pogovarjale o padcu igre v drugem polčasu. Verjamem, da bomo napad izboljšale ter z organizirano in osredotočeno predstavo težavo odpravile. Motivacija je velika in verjamem, da nam bo uspelo," pojasnjuje Ema Abina, Jovanka Radičević, prva strelka Krimovk pa dodaja: "Mislim, da naš napad sicer ni slab, a si zaradi slabega začetka drugega polčasa, ko igra ne steče, kot si zamislimo, ustvarimo pritisk. Posledica so številne tehnične napake, ki nas stanejo boljšega končnega rezultata. V nedeljo bo potrebno, da enostavno uživamo skozi celotno tekmo."