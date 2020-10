Bregar: Breme rezultata je naredilo svoje, a ves čas smo verjeli v zmago

Tekmice so bile do izida 8:9 enakovredne, nato so Nemke pobegnile na varnih šest golov prednosti (15:9), ki so jih Ljubljančanke do konca prvega polčasa zmanjšale na štiri. Največja težava Krimovk je bila učinkovitost, nerealiziranih je ostalo kar 15 strelov na gol. Zgrešile so tudi nekaj strelov s sedmih metrov. "V glavah smo imeli, da moramo zmagati. Taktično smo bili že v prvem polčasu na zadovoljivem nivoju. Žal nismo realizirali vseh načrtovanih akcij, nekaj smole smo imeli tudi s sedemmetrovkami. Kljub temu smo vseskozi verjeli v zmago in smo jo bili na koncu tudi iskreno veseli,"je po prvi zmagi v sezoni dejal trener Uroš Bregar."Odigrali smo dva povsem različna polčasa. V prvem smo veliko grešili v obrambi, ni bilo tudi pomoči vratark, v nadaljevanju smo bili veliko močnejši v obrambnih nalogah in tudi v napadu je steklo,"je še enkrat podčrtal razloge za preobrat Bregar. V drugem polčasu smo videli namreč povsem drug obraz domačink. Bile so bolj suverene in predvsem natančnejše pri strelih na gol ter si v 48. minuti prvič po izidu 5:5 z golom Maje Svetik priigrale izenačenje (21:21). Ko so z golom Sercien Ugolinove povedle, prednosti niso izpustile iz rok.