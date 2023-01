'Želeli smo popraviti odnos in klubu vrniti, kar nam daje'

Rokometašice Krima Mercatorja so prišle do druge zaporedne domače evropske zmage. V dvorani pod Rožnikom so visoko premagale češki Banik Most in ostajajo v igri za izločilne boje. Do konca rednega dela Lige prvakinj sta še dva kroga. Obe tekmi bosta za Ljubljančanke še kako zahtevni, saj v prestolnico prihaja vodilna Bukarešta, Krimovke pa odhajajo še na gostovanje v Skandinavijo. Prav norveški Vipers bo naslednja ovira serijskih slovenskih klubskih prvakinj.

