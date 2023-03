Barbara Arenhart: Pet golov ni veliko, vseeno pa zelo pomembno za našo samozavest

"V prvem polčasu smo se prilagajali igri nasprotnika in njihovi napadalni predstavi, v drugem delu pa smo dali od sebe vsak atom moči, da dvoboj dobimo. Zmaga sicer ne pomeni veliko, iz tekme bomo morali vzeti to, da bomo še boljši," je po tekmi povedal Dragan Adžić, trener RK Krim Mercator. Krimovke so zapravile nekaj priložnosti, zaostajale pa tudi že za pet zadetkov. Toda na mestu je bila vratarka slovenske ekipe, ki je že v prvem polčasu zbrala neverjetnih 12 obramb. Barbara Arenhart, ki je postala tudi igralka tekme, je po koncu povedala: "Že pred obračunom smo bili pripravljeni na zelo zahteven boj, saj je ekipa Rapid Bucuresti v tej sezoni zelo močna. V prvih dvajsetih minutah smo imeli precej težav, a sem vesela, da nam je na koncu uspelo. Pet golov ni velika prednost, vseeno pa zelo pomembna za našo samozavest pred povratnim srečanjem. V Bukarešti bomo morali biti osredotočeni do konca, če bomo želeli v EHF Ligi prvakinj napredovati. Zelo sem zadovoljna z ekipo in verjamem, da lahko naredimo še veliko!"