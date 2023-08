V taboru Krima v en glas: Čas je za Final Four

Rokometašice Krima Mercatorja odštevajo dneve do začetka nove evropske sezone. Tako kot že nekaj let si Ljubljančanke želijo preboja v izločilne boje, strateg Krimovk Dragan Adžić pa gre še dlje in napoveduje odprt boj za zaključni Final Four. Pred sklepnim delom priprav so se Ljubljančanke predstavile širši javnosti. Krim Mercator je edini klub, ki 29 let zapored nastopa v Ligi prvakinj, naslednje leto pa jih čaka častitljivi jubilej 40 let obstoja.

