Krimovke pred največjim izzivom sezone: Potrebujemo drugačno taktiko kot doslej

Krimovke blestijo v uvodnem delu Lige prvakinj. Po zmagah nad poljskim Lubinom in danskim Esbjergom so pred dnevi v Stožicah z odlično predstavo v obrambi premagale še tradicionalne tekmice iz madžarske prestolnice, po tretji zmagi pa so na vrhu skupine B. Skupaj z Ikastom.

Danke, ki so v minuli sezoni državno prvenstvo sklenile na tretjem mestu, so v novo tekmovalno obdobje sklenile precej odločno. Podobno kot Krimovke so za zdaj pri polnem izkupičku točk. Varovanke Kasperja Christensena so uvodoma premagale aktualne evropske prvakinje iz norveškega Kristiansanda (30:26), v drugem krogu so preskočile francoski Metz (36:39), nazadnje pa so bile prepričljivejše tudi od romunske CS Rapid Bucuresti (27:35).