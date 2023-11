Rokometašice Metza boljše od Krima Mercatorja

Krimovke so v odsotnosti že dlje časa poškodovane ruske srednje zunanje igralke Darje Dmitrijeve porazno odprle dvoboj proti 25-kratnim prvakinjam iz Francije. Po vsega treh minutah so zaostale z 0:4, še večjo "rdečico" na njihovih obrazih pred domačimi gledalci pa je preprečila brazilska vratarka Barbara Arenhart , ki je zaustavila nekaj čistih strelov mednarodno pisane zasedbe iz Metza.

Po sedmih krogih je Krim s sedmimi točkami na četrtem mestu v skupini B. V vodstvu je Esbjerg z 12 točkami, Ikast in Metz sta zbrala po deset, Rapid Bukarešta ima tako kot Krim sedem, Vipers Kristiansand in Ferencvaros po pet, Lubin pa je brez točk.

Slovenske prvakinje so na preostalih štirih tekmah premagale poljski Lubin, danski Esbjerg in madžarski Ferencvaros ter igrale neodločeno proti norveškemu Vipersu iz Kristiansanda.

Med 6. in 8. minuto so se domače igralke le prebudile. Po dveh golih Barbare Lazović in enem Tamare Mavsar so se približale na gol zaostanka (3:4), nato pa je znova nastopil njihov petminutni mrk, po katerem so jim gostje ušle na tri gole (3:6), tri minute kasneje pa se je njihov zaostanek povišal na -4 (4:8).

V 18. minuti je domači trener Dragan Adžić pri zaostanku petih golov (5:10) zahteval minuto odmora, a ta ni spremenila razmerja moči na igrišču. Njegove varovanke so do konca polčasa zelo težko sledile ritmu tekmic iz Metza, ki so z enostavnimi akcijami zlahka prebijale domačo obrambo. V prvi polovici tekme so si krimovke najvišji zaostanek pridelale v 26. minuti (8:14).