'Imamo tako močno ekipo kot že dolgo ne'

Rokometašice Krim Mercator se po daljšem, skoraj dva meseca trajajočem premoru, vračajo na evropski rokometni parket. V Areni Stožice bodo v okviru devetega kroga EHF Lige prvakinj gostile romunski Rapid. Tekma, ki bo hkrati tudi popravni izpit za gostovanje v Romuniji, kjer so Ljubljančanke po slabši PRedstavi zanesljivo izgubile. Čas je za maščevanje, med drugim sporočajo v taboru Krimovk. Dvoboj bomo v soboto od 18. ure prenašali na Kanalu A in VOYO.

Daria Dmitrieva po koncu sezone zapušča Krimovke. FOTO: Luka Kotnik icon-expand

Kar 48 dni bo razlike med zadnjo in naslednjo evropsko tekmo Krimovk.

Zelo pomemben obračun za preboj v končnico Lige prvakinj

Kljub odličnemu začetku te sezone, se je rezultatska krivulja ravno na gostovanju pri Rapidu obrnila nekoliko navzdol. V soboto imajo zato Ljubljančanke odlično priložnost, da se tekmicam maščujejo. Pa ne samo maščujejo, ampak bi bilo tudi novo leto več kot odlično odpreti z dvema novima točkama. še kako potrebnima v boju za neposredni preboj v končnico. Krimovke na zadnjih tekmah lige prvakinj niso mogle računati na poškodovano dirigentko igre Darjo Dmitrijevo. Rusinja se po dolgem premoru vrača v ekipo in bo na izjemno pomembnem obračunu proti Rapidu na voljo črnogorskemu strokovnjaku na klopi ljubljanske ekipe.

Je pa to tudi ena zadnjih evropskih tekem za izvrstno organizatorko igre, 25-letna Rusinja namreč po koncu sezone zapušča Krim in se odpravlja na Madžarsko, kjer bo okrepila tabor Ferencvarosa. "Od vseh evropskih tekmic bržkone najbolje poznamo prav Rapid, z njim bomo v pol leta odigrale že četrti dvoboj. Na prvi tekmi v Romuniji smo imele zelo slab dan, kar je romunska ekipa na krilih svojih navijačev izkoristila in visoko zmagala. Tekmovalni premor je bil dolg, a sama sem ga izkoristila za rehabilitacijo, skupaj s soigralkami se veselimo sobotne tekme in upamo na najboljše," je pred sobotno tekmo dejala Dmitrijeva.

Tamara Mavsar bo močno orožje serijskih slovenskih prvakinj v obračunu proti Romunkam. FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand

Krimovke, ki so na prvi tekmi proti tekmicam iz Bukarešte izgubile z 22:27, so na generalki za sobotno tekmo v zaostali tekmi šestega kroga državnega prvenstva premagale največje domače tekmice iz Ajdovščine z 38:27 in so zdaj s 100-odstotnim izkupičkom same na vrhu razpredelnice.

"Mislim, da imamo tako močno ekipo, kot že dolgo ne. V pripravah na tekmo je pomembna vsaka malenkost in v Romuniji so bili za tekmice zelo pomembni tudi navijači. Prepričana sem, da bo v soboto drugače," sporoča Rusinja na začasnem delu v Ljubljani.