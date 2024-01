Krimovke po dramatični tekmi na Madžarskem: Vemo, kaj ta zmaga prinaša

Krimovke so v predmestju madžarske prestolnice dosegle peto zmago v tej sezoni in napredovale na četrto mesto v skupini B. Večji del tekme so nadzorovale gostiteljice, pri vodstvu 27:22 pa so močno popustile in tekmicam dovolile, da so se jim približale na 26:27. Gol odločitve za končnih 28:26 je po desetminutnem strelskem postu v izdihljajih tekme dosegla Tamara Mavsar. "Ponosna sem na našo ekipo. Res smo se borili do zadnje sekunde. Maja Vojnovič je celo z glavo branila ključni strel, tako da čestitke vsem nam in gremo naprej," je po izjemno pomembni zmagi dejala junakinja iz tabora Krimovk.