Adžič pred tekmo sezone v Stožicah: Vsaka odločilna narekuje posebno pripravo

Obračun slovenskih in poljskih prvakinj bo v soboto ob 18.00 v Areni Stožice. Prenos tekme na Kanalu A in VOYO.

Izjemen uvod s tremi zaporednimi zmagami in remijem proti aktualnim evropskim prvakinjam, nato pa nekolikšen padec forme in odsotnost poškodovane Darie Dmitriieve . Sledil je reprezentančni premor in sanjski vstop v novo koledarsko leto z dvema tesnima, a toliko bolj sladkima zmagama. Izida v minulih dveh krogih pa (žal) nista omembe vredna.

Prav Poljakinje bodo zadnje tekmice Krimovk. V tekmi za biti ali ne biti. "Tatjana Brnović trenira z nami, Valentina Klemenčič še ne, zato ne vemo, ali bo pripravljena na sobotni obračun. Sicer pa vsaka tekma potrebuje posebno pripravo. Igralke so odprte za informacije, da bi bile v soboto res prave. Izkušnje z Lubinom imamo in naš odnos z naše prve medsebojne tekme je recept za uspeh," je kadrovske težave razkril strateg Ljubljančank Dragan Adžić. "Vsaka odločilna tekma narekuje posebno pripravo, a na to se tudi moje varovanke odzivajo pozitivno in se skozi to povežejo. Proti Lubinu smo že igrali, ampak ta se je skozi sezono otresel pritiska in prišel na raven, da lahko v ligi prvakinj igra z vsemi ekipami. Zato se pripravljamo na ta Lubin, obenem pa želimo ponoviti odnos s prve tekme. Spoštujemo tekmeca in se nanj ustrezno pripravljamo," je še dejal 54-letni Črnogorec.