'Kot ekipa smo vse močnejše'

Rokometašice Krima Mercatorja so se uvrstile v play-off EHF Lige prvakinj. V domačih Stožicah niso dopustile presenečenja in si z zmago 32:19 proti ekipi KGHM MKS Zaglebie Lubin zagotovile svoje mesto v nadaljevanju najelitnejšega evropskega klubskega tekmovanja. V prihodnjem mesecu tako v Ljubljano prihaja vsaj še en rokometni spektakel. Tudi s prenosom na Kanalu A in VOYO.

"Nobene ekipe ne gre podcenjevati," so pred začetkom sobotnega obračuna sporočali iz ljubljanskega tabora.

Tudi Poljakinj, ki v tej sezoni še niso okusile slasti zmage. In res je bilo tako v Stožicah. Varovanke Bożene Karkut so že v prvi minuti povedle prek Karoline Jurenczyk, a to ni ustavilo Ljubljančank. Rusinja Daria Dmitrieva, ki se po sezoni poslavlja od Krimovk in odhaja na madžarsko k Ferencvarosu, je z dvema zaporednima zadetkoma rezultat poravnala na 2:2, za prvo vodstvo modre ekipe pa je v tretji minuti poskrbela Tamara Mavsar.

Sledilo je nekoliko bolj umirjeno nadaljevanje, ko so se gostje dobro upirale domači zasedbi. A samo do polovice prvega polčasa, ko je za delni izid 3:0 poskrbela Dmitrieva sama. Prednost čete Dragana Adžića je takrat narasla na pet zadetkov. Nekaj olja na ogenj sta ob koncu prvega dela dodali še Tjaša Stanko in Jovanka Radičević (skupaj pet golov) in vodstvo po 30 minutah igre je bilo občutno. 18:10 je kazal semafor.

Daria Dmitrieva je ena ključnih igralk Krima. Rusinja se po koncu sezone poslavlja in odhaja na Madžarsko. FOTO: Damjan Žibert icon-expand

V nadaljevanju so tigrice prednost ohranjale. Med strelke so se med drugimi vpisale tudi Betchaidelle Ngombele in Itana Grbić, Maja Vojnović pa je blestela v vratih.

Krim Mercator se bo v boju za četrtfinale udaril z romunsko Bukarešto, ekipo slovenske reprezentantke Elizabeth Omoregie. Prva tekma bo 16. ali 17. marca v Sloveniji, povratna pa 23. ali 24. marca v Romuniji.