Kapetanka Krima: Še je čas, da preobrnemo zaostanek

Rokometašice Krima Mercatorja so na prvi tekmi play-offa za četrtfinale Lige prvakinj doma izgubile proti Bukarešti s 24:30. Kljub zaostanku šestih golov pa se Krimovke pred nedeljsko tekmo v romunski prestolnici, ki si jo boste lahko ogledali na Kanalu A in VOYO, ne predajajo ter napovedujejo srdit boj za preobrat.

"Do razlike je prišlo v prvih 12 minutah prve tekme, zatem sta bili ekipi izenačeni in sta se pokazali kot enakovredni nasprotnici. Nikakor se pred povratno tekmo ne predajamo, vidimo cilj pred sabo in naredili bomo vse, da rezultat preobrnemo," je pred odhodom v Romunijo dejal trener ljubljanske zasedbe Dragan Adžić. Podobno je razmišljala kapetanka Krima Barbara Lazović: "Na prvi tekmi nismo pokazale prave energije niti vsega, kar zmoremo. Ampak še je čas, da preobrnemo zaostanek, verjamem v nas."

Krim Mercator vs Bukarešta FOTO: Sofascore.com icon-expand

Na prvi tekmi je Ljubljančankam preglavice povzročala Cristina Neagu, ki je dosegla devet zadetkov in bila izbrana za najboljšo posameznico prvih tekem play-offa. "Cristina Neagu se je v Ljubljani razigrala, to je bila verjetno njena najboljša tekma v zadnjih letih, zato bo treba na njej vršiti večji pritisk v obrambi. Čeprav seveda ni edina kakovostna igralka v ekipi Bukarešte, je njena vloga pri splošnem vzdušju naših tekmic ključna," je povedal Adžić. In dodal: "Imamo rešitve za to, da omejimo učinek njihove najboljše igralke, treba je razviti boljši prehod v napad, vse to smo pokazali v drugem delu tekme v Ljubljani."

Črnogorski strateg na klopi Krimovk je ob tem poudaril željo, da bi bila ekipa bolj agresivna na obeh straneh igrišča, a opozoril, da se morajo igralke izogniti pretiranem pritisku lovljenja rezultata: "Mi moramo razmišljati o naši igri, moramo biti osredotočeni na izpolnjevanje našega načrta. Ne smemo se ozirati na to, koliko je še zaostanka. Če bomo opravljali naloge, bo rezultat že prišel."

Dragan Adžić FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand