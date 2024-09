'Pomembno je, da bomo sredi prihodnjega leta v top formi'

Rokometašice madžarskega Györa so v minuli sezoni prekinile triletno vladavino norveškega Kristiansanda v Ligi prvakinj. V sezoni 2024/25 so igralke iz šestega največjega madžarskega mesta najbolj resne kandidatke za sedmi naslov. Med najbolj ambicioznimi pa so v elitnem evropskem klubskem tekmovanju tudi rokometašice Krima Mercatorja. Tekme Ljubljančank tudi v tej sezoni na Kanalu A in VOYO. Prvi prenos že v soboto iz Koprivnice.

Pred kratkim je klub praznoval 40 let obstoja. V tem času je dvakrat splezal na evropski tron. Ljubljančanke imajo v prihajajoči sezoni visoke cilje. FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand

Slovenske prvakinje, sicer zmagovalke lige prvakinj v letih 2001 in 2003, so že v minuli sezoni napovedovale preboj na zaključni turnir lige prvakinj v Budimpešti, a se jim je po sijajnem uvodu v sezono nato zalomilo že na tekmah za razvrstitev v četrtfinale proti romunski Bukarešti.

V novi sezoni nameravajo mešati štrene najboljšim ekipam na stari celini, v ta namen so se izdatno okrepile. V Ljubljano se je vrnila prva dama slovenskega rokometa Ana Gros, poleg nje pa tudi nekatere zelo kakovostne posameznice, predvsem francoski prvokategornici Tamara Horaček in Grace Zaadi Deuna.

Poleg mednarodno pisane ekipe iz Györa lahko po zvezdah posežejo še nekatere ekipe. Vse tri danske zasedbe Esbjerg, Odense in Nykobing gojijo najvišje tekmovalne cilje, poleg njih tudi rokometašice iz francoskega Metza in Bresta, na rokometni Mont Blanc pa se želijo povzpeti tudi rokometašice iz Kristiansanda in Bukarešte. Na največji rokometni klubski sceni bo slovenske barve poleg Ljubljančank zastopala tudi Elizabeth Omoregie, ki je že vrsto let članica močne Bukarešte.

Tamara Mavsar FOTO: Luka Kotnik icon-expand

Tekmovalni sistem lige prvakinj v primerjavi z minulo sezono ostaja nespremenjen. V skupinskem delu tekmovanja bo v skupinah A in B nastopalo po osem ekip. Po dve najboljši iz obeh skupin si bosta izborili nastop v četrtfinalu, ekipe od tretjega do šestega mesta pa čakajo tekme za uvrstitev med najboljših osem. Najboljše štiri ekipe iz četrtfinalnih obračunov se bodo nato prebile na zaključni turnir, ki bo 31. maja in 1. junija prihodnje leto v dvorani MVM Dome v Budimpešti. Krim Mercator bo nastopil v skupini A, v njej so tudi madžarski Ferencvaros, Metz, norveški Storhamar, Nyköbing, hrvaška Podravka Vegeta ter še dve romunski ekipi, Bukarešta in Gloria Bistrita. V skupini B bodo nastopili Esbjerg, Odense, Vipers Kristiansand, nemški Ludwigsburg, Brest, romunski Rapid iz Bukarešte in črnogorska Budućnost iz Podgorice.