Krimovke proti Norvežankam s popolno mobilizacijo: Vemo, kako pomembna je zmaga

Rokometašice Krima Mercatorja čaka četrti evropski izziv v Ligi prvakinj. Po uvodnih treh zmagah v skupini A bodo Ljubljančanke v domači dvorani Arena Stožice v soboto ob 17.45, prenos na Kanalu A in VOYO, gostile norveški Storhamar, ta čas najboljšo ekipo tamkajšnjega prvenstva. V domačem taboru so odločeni, da pred domačimi navijači nadaljujejo zmagoviti niz.

Ko govorimo o ekipi varovank Kennetha Gabrielsna, lahko potegnemo nekaj vzporednic z danskim Nykøbingom, proti kateremu so se tigrice v tej sezoni že pomerile.

Dosedanje tri tekme so opravile z odliko. Po tesni uvodni zmagi nad hrvaško Podravko Vegeto v Koprivnici s 24:23 in visoki domači zmagi proti danskemu Nyköbingu s 35:25 so v tretjem krogu v Romuniji premagale še Glorio Bistrito s 35:30.

Gre za zasedbi, ki sta v lanski sezoni v domačem državnem prvenstvu osvojili drugo mesto, drugič v klubski zgodovini nastopata v elitni EHF Ligi prvakinj in do letos se s Krimovo družino še nista srečali. Najpomembnejša stvar pa je, da gre v obeh primerih za ekipi s severa Evrope.

"Vse skandinavske ekipe igrajo hiter rokomet. Tudi za Storhamar je značilna hitra igra s hitrim pretokom igre in agresivnimi vložki," povzema povratnica v slovensko prestolnico Ana Abina. "Dobro smo jih analizirali in pripravili nekaj dogovorov, posebej pozorni smo bili tudi na njihove ključne igralke. Časa je bilo dovolj. Več kot navadno. Dva tedna sta namreč minila od zadnje evropske tekme in tretje zaporedne zmage v tej sezoni."

Čeprav se Ljubljančanke doslej s Storhamarjem še niso pomerile, pa Ana Abina najde podobnosti v igri z dansko ekipo, s katero so se letos že pomerile. "Seveda so podobnosti v načinu igre. Vse skandinavske ekipe igrajo hiter in agresiven rokomet. Želijo pokazati, da znajo igrati, tako jih ne smemo podcenjevati. V soboto si želim videti našo borbo v obrambi, to agresivnost, ta žar v očeh, ki smo ju že pokazale proti Glorii, ko nismo popustile. Bile smo vztrajne, osredotočene v napadu in ko imamo zadaj še vratarko, ki nam pripravi nekaj dobrih obramb, je to gotovo ključ do uspeha," je še dejala Ana Abina.

Kot je dodala, se v domačem taboru vse igralke zavedajo, kako pomembni sta dve točki. "Vesela sem, da smo vse dosedanje tekme izpeljali tako, kot je treba, in to je z zmago. Verjamem, da bomo tudi na sobotni tekmi pokazale naš karakter, pokazale našo borbo. Dobro se zavedamo, kako pomembni sta ti dve točki, saj naprej prihajajo veliko težji nasprotniki. Verjamem v našo ekipo in vem, da smo se dobro pripravili, da bo zmaga ostala doma," je sklenila Abinova.