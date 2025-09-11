Krimovke si želijo izdatne podpore s tribun, Podravka je tekmec po meri

Rokometašice Krim OTP Group Mercatorja v nedeljo čaka prva domača tekma nove sezone lige prvakinj. Na gostovanje prihajajo Ljubljančankam dobro znane tekmice iz Koprivnice. Da si želijo proti Podravki prikazati boljšo predstavo kot pretekli konec tedna na gostovanju pri Brestu, zagotavljajo tako igralke kot strokovni štab.

Krimovke so uvodno tekmo nove sezone na gostovanju v Franciji izgubile z 12 goli razlike. Čeprav s prikazanim ni zadovoljen, trener Žiga Novak pravi, da je moč z uvodne tekme vendarle potegniti tudi vzpodbudne zaključke. "Sploh z uvodnim ali pa vmesnim delom igre, smo lahko zadovoljni. Za nas je sicer predvsem pomembno, da je ta premierna tekma mimo," je dejal Novak ob pogledu na močno spremenjeno kadrovsko sliko ekipe za to sezono. Pričakuje, da bo za letošnjo sezono močno pomlajena zasedba Ljubljančank do drugega dvoboja pristopila bolj mirno. "Upam, da nas je ta začetna trema minila in da bomo na osnovi tistih dobrih stvari iz prejšnje tekme in s polnim pogledom v prihodnost zdaj prikazali precej boljšo predstavo v nedeljo," je dejal Novak.

Kapetanka Krima Mercatorja Tamara Mavsar verjame, da se bo pomlajena ljubljanska zasedba na nedeljskem obračunu proti Podravki prikazala v boljši luči.

Podobno razmišlja tudi ena najbolj izkušenih igralk ekipe Tamara Mavsar. "Že kar nekaj tednov smo zdaj skupaj. Dejstvo je, da se še malce čuti ta nervoza, predvsem pri mladih igralkah. Tokrat gre za prvo domačo tekmo, vsaka bi rada zasijala v svoji najboljši luči in seveda mi, ki smo malce bolj izkušene in smo nekatere te stvari že dale v svoji karieri čez, jim poskušamo na najboljši način pomagati." Najpomembneje po ocenah prve strelke Ljubljančank iz Bresta Ane Abine pa bo zmanjšati število tehničnih napak. "Mislim, da je to tisti glavni minus, ki smo ga naredile. Obenem moramo biti bolj agresivne v obrambi, da mogoče pridemo tudi do kakšnih lažjih zadetkov. Na koncu pa je najpomembneje, da se borimo, pustimo srce na igrišču," je dejala.

Trener Krimovk Žiga Novak upa, da se bo mlajši del zasedbe po neuspešni premieri tokrat sprostil in prikazal boljšo igro kot pred tednom dni v obračunu z Brestom.

Da bi v tekmi za izločilne boje v ligi prvakinj ravno dvoboja s tekmicami s Hrvaške bila pomembna, je priznal Novak, ki pa ob tem pravi, da v strokovnem štabu igralke ne pripravljajo na ta način. "Dejstvo je, da je pred nami še ta in potem še naslednjih 12 tekem v ligi prvakinj, to pomeni, da je praktično na voljo 26 točk. Katere so realne, katere ne, je druga stvar, ampak če se bomo ozirali na to, da je drugi vikend v septembru najpomembnejši vikend v sezoni, mislim, da sploh glede na odgovore, ki smo jih že prej dali, glede na starost polovice ekipe, bi to lahko imelo kvečjemu negativen učinek na pripravo ekipe." Tako igralke kot strokovni štab si sicer v nedeljo veliko obetajo od pomoči domače publike. Tako Novak kot Mavsarjeva sta dejala, da bi to proti tekmicam iz Koprivnice dalo ekipi dodatnega vetra v jadra. Ali bo to dovolj za prvo zmago Krimovk v tej sezoni lige prvakinj, bo jasno po koncu 60 minut tekme v dvorani Tivoli.