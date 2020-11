Bregar: Ekipa raste iz tekme v tekmo. V Romuniji vidimo svojo priložnost

Že na prvi tekmi v Stožicah, ko so favorizirane gostje slavile z dvema goloma razlike, so Krimovke dokazale in pokazale, da se lahko udarijo z vsakim v Evropi in to bodo poskušale storiti tudi v soboto popoldan. "Če kdo misli, da so nas Romunke podcenjevale na prvi tekmi, se moti. Zadnja dva dvoboja v Stožicah so izgubile in so bile pripravljene na trd boj na prvi tekmi. Zelo resno so igrale in tako bo tudi v Romuniji. Če se bodo igrale z ognjem, bodo kaznovane. Ob tem v njihovi ekipi igra veliko bivših Krimovk, ki poznajo našo mentaliteto in so gotovo z informacijami hranile svoje soigralke," je med drugim za24ur.com dejal strateg Ljubljančank Uroš Bregar, ki je potegnil črto pod prvi del evropske sezone. "Glede na to, da zaradi objektivnih razlogov in situacije nismo imeli možnosti odigrati nekaj prijateljskih tekem se ekipa še vzpenja. Rastemo iz tekme v tekmo. Punce odlično delajo na treningih in prepričan sem, da bomo še zelo napredovali skozi sezono."



Ljubljančanke so na svoji šesti tekmi zabeležile četrti poraz in ostajajo predzadnje v skupini A. Igralke iz Bukarešte, ki s petimi zmagami vodijo na lestvici, so v vlogi favoritinj. Vendar pa trener nikakor ne izgublja upanja. Ljubljančanke so v Stožicah namučile gostje, ki so v vsakega izmed polčasov dobile le z enim golom razlike. Prav tako je za zdaj zgledno tudi zdravstveno stanje, vse igralke in strokovno vodstvo so negativni na okužbo z novim koronavirusom. "Pripravljene so vse igralke razen Nine Žabjek," pravi Bregar.