'Pred prvo domačo tekmo je čutiti nekaj nervoze pri mlajših igralkah'

Po porazu v uvodnem krogu EHF Lige prvakinj 2025/26 proti Brestu v Franciji bodo Krimovke lovile prvi par točk v sezoni. Nasprotnik bo vsekakor po meri: v Ljubljano namreč prihaja hrvaška Podravka, ki je v prvi tekmi sezone doma slavila proti Soli (31:26).

"Za nami je že nekaj tednov priprav, pred prvo domačo tekmo pa je čutiti tudi nekaj nervoze pri mlajših igralkah. Izkušenejše igralke jim pri tem poskušamo pomagati na igrišču in izven njega, saj vemo, da je vsaka od nas pomemben del ekipe. Moramo gledati naprej in verjamem, da nam bo domač parket dal dodatno energijo za izzive, ki so pred nami. Pripravljamo se po ustaljenem ritmu, ključno bo, da se osredotočimo nase in zmanjšamo število napak," pravi izkušena Tamara Mavsar.

Tako igralke kot strokovni štab si sicer v nedeljo veliko obetajo od pomoči domače publike. Izkušena kapetanka Ljubljkančank je še dejala, da bi to proti tekmicam iz Koprivnice dalo ekipi dodatnega vetra v jadra. Ali bo to dovolj za prvo zmago Krimovk v tej sezoni Lige prvakinj, bo jasno po koncu 60 minut tekme v dvorani Tivoli. Ta se bo začela ob 14. uri.