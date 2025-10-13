V Evropi brez točke, v Sloveniji še naprej prevladujejo

Medtem ko v Evropi nizajo poraz za porazom, po štirih odigranih tekmah v Ligi prvakinj so rokometašice Krima Mercatorja še brez točke, Ljubljančanke še naprej prevladujejo v domačih logih. Pravi pokazatelj njihove premoči v slovenski prvi ligi je visoka zmag v derbiju prve in drugouvrščene ekipe lanskega prvenstva. Ljubljančanke so Ajdovke ugnale s kar 22 goli razlike (41:19). Krimovke bodo naslednjo tekmo v LP igrale 25. oktobra, ko bodo gostile romunsko Bukarešto.

Tamara Mavsar FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Rokometašice Krim OTP Group Mercatorja so v četrtem krogu državnega prvenstva na Galjevici gostile ajdovski Mlinotest. Dvoboj aktualnih prvakinj in podprvakinj je postregel z visoko zmago ljubljanske zasedbe, 41:19. Domača zasedba je tekmo odprla v visokem ritmu, z vodstvom 3:0. Dvakrat je bila uspešna Tamara Mavsar, svoje je dodala še Anne With Johansen. Krimovke so nato nadzorovale igro in prednost, ob koncu prvega polčasa je ta znašala pet zadetkov, 17:12.

Vsi dvomi o novi visoki zmagi so se razblinili v nadaljevanju tekme. Ljubljanska zasedba je namreč zaklenila pot do mreže, do 50. minute je sledil delni izid 15:2 in tekma je bila odločena (32:14). Do konca srečanja je prednost še nekoliko narasla, vse do končnih +22. Mavsar je bila nezgrešljiva (10/10), Ema Marija Marković je bila uspešna sedemkrat, Nina Zulić šestkrat. Maja Vojnovič je zbrala 11 obramb, Dijana Đajić je obrambi iz igre dodala še 3 zaustavljene poizkuse iz sedmih metrov.

Nina Zulić FOTO: Damjan Žibert icon-expand

"Po dvajsetih minutah drugega polčasa sem pogledala na semafor in do takrat smo prejele le dva zadetka. Zato smo stvari hitro postavile na svoje mesto, kljub temu, da smo jim v drugem polčasu pustile nekaj upanja. Ponovno se je izkazalo, da je derbi to le na papirju, na igrišču pa stvari še vedno stojijo, kot morajo," je bila po visoki zmagi neposredna izkušena Tamara Mavsar.

Pogled na lestvico ostaja izvrsten. Ljubljančanke popolnoma na vrhu s štirimi zmagami in razliko v zadetkih 170:80, ob njih pa še mlajše članice Ljubljane. Te so slavile na vedno neugodnem gostovanju pri celjski ekipi Z'dežele (23:41).