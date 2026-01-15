Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Futsal Košarka Borilni športi Odbojka Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Drugi športi

'V Stožicah smo jih presenetili. Zakaj tega ne bi ponovili v Bukarešti?'

Ljubljana, 15. 01. 2026 12.49 pred 3 minutami 2 min branja 0

Avtor:
M.J.
Krim Mercator – Sola

V 10. krogu rokometne EHF Lige prvakinj Krim Mercator čaka obračun z romunskim CSM-jem v Bukarešti. Tekma bo na sporedu v nedeljo. Ljubljančanke želijo v izločilne boje, zato bo (je) vsaka točka v tej smeri še kako dobrodošla, pa čeprav so Romunke favoritinje obračuna. So pa jih Krimovke presenetile pred nekaj meseci v Stožicah.

Žiga Novak
Žiga Novak
FOTO: Damjan Žibert

CSM iz Bukarešte je stari znanec ljubljanske ekipe, saj imajo medsebojni obračuni ekip že dolgo brado. Nazadnje sta se ekipi pomerili ob koncu lanskega oktobra, ko je Krim OTP Group Mercator po odlični predstavi v Stožicah zmagal (31:27). Po 9. odigranih krogih v EHF Ligi prvakinj CSM ta čas zaseda 4. mesto v skupini B, na svojem računu pa ima po 5 zmag in 4 poraze. 

Romunska ekipa je z novo trenerko Bojano Popović v odlični formi, kar je pokazala z visoko zmago (33:24) pred nekaj dnevi pri drugouvrščenem Odenseju na Danskem. "Čaka nas zelo zahtevno gostovanje pri odlični zasebi CSM-ja, ki je s prihodom nove trenerke nekoliko spremenil tudi sistem igre, in prikazal izjemno predstavo na zadnji tekmi. Ne glede na to, sem prepričan, da lahko v Romuniji, tako kot na prvi medsebojni tekmi v Ljubljani, prikažemo odlično predstavo," meni trener Krimovk Žiga Novak.

Preberi še 'Izgubljeno točko moramo nadoknaditi drugje, saj želimo v izločilne boje'

"V prvem delu smo jih uspeli presenetiti in prikazati odlično igro. Prepričan sem, da smo tega sposobni tudi tokrat in še večkrat v prihodnje. Zato ni razloga, da v Bukarešto ne bi odpotovali s prepričanjem, da lahko ponovno presenetimo. Ob tem se moramo zavedati, da bo poraz v Ljubljani za CSM dodatna motivacija, da se nam oddolžijo, hkrati pa bo pritisk tokrat v večji meri na njihovi strani. Kot rečeno, verjamem v našo ekipo in v to, da lahko prikažemo odlično predstavo, ter upamo, da bo to dovolj za uspešen razplet," je bil pred novim zahtevnim izzivom izčrpen Novak.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
rokomet krim mercator žiga novak

Tragedija v Tadžikistanu: po spletu kroži posnetek smrti mladega borca

  • katalog
  • kamin
  • kamera
  • rastlinjak
  • kopalnica
  • generator
  • verige
  • kovček
  • omare
  • regal
  • radiator
  • sesalnik
  • dereze
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Danes jo pozna ves svet: tako je kot dojenček bila videti zvezdnica
Je varno, da otrok jé sneg?
Je varno, da otrok jé sneg?
Mama, ki je začela znova
Mama, ki je začela znova
Greenfeeding: dojenje koristi dojenčku, mamici in planetu
Greenfeeding: dojenje koristi dojenčku, mamici in planetu
zadovoljna
Portal
Te destinacije preprosto morate obiskati
Dnevni horoskop: Ovni bodo pogumni, dvojčki skrbijo zase
Dnevni horoskop: Ovni bodo pogumni, dvojčki skrbijo zase
Plašč, ki izstopa letošnjo zimo
Plašč, ki izstopa letošnjo zimo
Princesin mož umrl pri 85 letih
Princesin mož umrl pri 85 letih
vizita
Portal
Ali povzročajo raka?
Tihi sovražnik želodca, ki lahko dolgo boli, dokler ne postane nevaren
Tihi sovražnik želodca, ki lahko dolgo boli, dokler ne postane nevaren
Največjo škodo si delate z nerealnimi cilji
Največjo škodo si delate z nerealnimi cilji
Rak ščitnice: bolezen, ki pogosto ne boli
Rak ščitnice: bolezen, ki pogosto ne boli
cekin
Portal
Do 200 evrov za dve uri dela: odkrijte skriti potencial čiščenja!
Najbogatejši kuhar na svetu je vreden več kot Jamie Oliver in Gordon Ramsay skupaj
Najbogatejši kuhar na svetu je vreden več kot Jamie Oliver in Gordon Ramsay skupaj
Ameriški milijarderji vlagajo v Grenlandijo: poslovne in politične vezi
Ameriški milijarderji vlagajo v Grenlandijo: poslovne in politične vezi
Ali varčevanje za pokoj še ima smisel?
Ali varčevanje za pokoj še ima smisel?
moskisvet
Portal
Novo na VOYO: Preverite, kaj prinaša januar
Znanstvenikom je to uspelo prvič v zgodovini
Znanstvenikom je to uspelo prvič v zgodovini
Vrača se Franc – upokojenec, s katerim ni šale!
Vrača se Franc – upokojenec, s katerim ni šale!
To je avto leta 2026
To je avto leta 2026
dominvrt
Portal
To je kuhinja Luke Modrića
Vsi norijo za odprtimi policami Michelle Pfeiffer
Vsi norijo za odprtimi policami Michelle Pfeiffer
Zakaj je zima najboljši čas za razmislek o vrtu
Zakaj je zima najboljši čas za razmislek o vrtu
5 najlepših in nezahtevnih sobnih rastlin
5 najlepših in nezahtevnih sobnih rastlin
okusno
Portal
Najboljše pecivo na svetu: sanjska kombinacija biskvita, kreme in meringe
Brez stradanja: 6 receptov za vse, ki želite shujšati
Brez stradanja: 6 receptov za vse, ki želite shujšati
Super recept s proseno kašo za popolno kosilo
Super recept s proseno kašo za popolno kosilo
Stara sladica iz petih sestavin, ki jo obožujejo vsi
Stara sladica iz petih sestavin, ki jo obožujejo vsi
voyo
Portal
Ljubezenski trikotnik
Čas smrti
Čas smrti
Jutranja ptica
Jutranja ptica
UEFA Futsal EURO 2026
UEFA Futsal EURO 2026
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1450