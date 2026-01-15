'V Stožicah smo jih presenetili. Zakaj tega ne bi ponovili v Bukarešti?'

CSM iz Bukarešte je stari znanec ljubljanske ekipe, saj imajo medsebojni obračuni ekip že dolgo brado. Nazadnje sta se ekipi pomerili ob koncu lanskega oktobra, ko je Krim OTP Group Mercator po odlični predstavi v Stožicah zmagal (31:27). Po 9. odigranih krogih v EHF Ligi prvakinj CSM ta čas zaseda 4. mesto v skupini B, na svojem računu pa ima po 5 zmag in 4 poraze.



Romunska ekipa je z novo trenerko Bojano Popović v odlični formi, kar je pokazala z visoko zmago (33:24) pred nekaj dnevi pri drugouvrščenem Odenseju na Danskem. "Čaka nas zelo zahtevno gostovanje pri odlični zasebi CSM-ja, ki je s prihodom nove trenerke nekoliko spremenil tudi sistem igre, in prikazal izjemno predstavo na zadnji tekmi. Ne glede na to, sem prepričan, da lahko v Romuniji, tako kot na prvi medsebojni tekmi v Ljubljani, prikažemo odlično predstavo," meni trener Krimovk Žiga Novak.